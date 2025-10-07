คอภ. เคาะจ่ายเยียวยาท่วม ครัวละ 9 พันบาททุกกรณี ชงครม. 14 ต.ค.นี้
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (คอภ.) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 6 ต.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ที่ประชุมได้มีมติให้มีการปรับเงินชดเชยเยียวยาน้ำท่วม จากเดิมที่มี 3 ระดับ คือ 3,000 บาท 5,000 บาท และ 9,000 บาท ตามมูลค่าความเสียหาย โดยปรับเป็น 9,000 บาททุกกรณี
ทั้งนี้โดยข้อมูลตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.-6 ต.ค. มีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนรวมทั้งสิ้น 685,554 ครัวเรือน โดยทุกครัวเรือนจะได้เยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาท รวมวงเงินทั้งสิ้น 6,169.986 ล้านบาท โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการทำหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ คาดว่าจะสามารถนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่ออนุมัติวงเงินภายในวันที่ 14 ต.ค.นี้
“สำหรับตัวเลขครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ อีกสาน และภาคกลาง ซึ่งมีตัวเลขเพิ่มเติมเข้ามาอีกกว่าแสนครัวเรือน ทำให้ตัวเลขผู้ได้รับผลกระทบอยู่ที่ 685,554 ครัวเรือน ส่วนภาคใต้นั้นยังไม่เข้าสู่ฤดูฝน จึงยังไม่ได้อยู่ในงบดังกล่าว”