ปารีณา จ่อเอาผิด วีระ สมความคิด-สื่อ หมิ่นประมาท ตัดทอน บิดเบือน คำพิพากษาศาลชั้นต้น

ปารีณา จ่อยื่นศาลเปิดไต่สวน วีระ สมความคิด-สื่อมวลชน ตัดทอน บิดเบือน คำพิพากษาศาลชั้นต้น เอาผิดหมิ่นประมาท
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ อดีต ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยทางเฟซบุ๊ก ปารีณา ไกรคุปต์ เตรียมร้องศาลให้ไต่สวน นายวีระ สมความคิด และสื่อมวลชนหลายราย กรณีตัดทอน บิดเบือนคำพิพากษาศาลชั้นต้น จนตนได้รับความเสียหาย พร้อมดำเนินคดีอาญา ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา
จึงขอเรียนทุกท่านว่า โดยปกติเวลาศาลพิพากษาคดีแล้ว สื่อจะต้องรอให้ศาลเรียบเรียงคำพิพากษาแล้วเสร็จ ค่อยเผยแพร่ มิใช่ไปเห็นเฟซบุ๊กแล้วก็นำเสนอข่าว จึงขอได้โปรดรอคำพิพากษาจากศาลที่เป็นลายลักษณ์อักษรค่อยนำเสนอข่าวให้ถูกต้อง
ถึงการละเมิดอำนาจศาลโทษไม่สูง แต่ไม่เป็นคดีกัน เป็นนักข่าวมืออาชีพ เป็นช่องน่าเชื่อถือ ทำไมไม่รอคำพิพากษากันคะ
สุดท้ายขอเรียนทุกท่านด้วยว่า เมื่อคดียังไม่ถึงที่สุด หรือถึงที่สุดแล้ว การแสดงออกความคิดเห็นคำพิพากษาจะต้องเป็นไปตามวิชาการเท่านั้นจึงจะไม่ละเมิดอำนาจศาล จึงให้รอคำพิพากษาก่อนค่อยวิจารณ์กัน ทนายปารีณาพร้อมโฟนอินทุกช่อง ในทุกคำถามด้านวิชาการค่ะ
คดีนี้เพิ่งพิพากษาศาลชั้นต้น และประเทศไทยยังมีศาลสูงไว้เพื่อความยุติธรรมต่อไป