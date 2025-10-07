ผบ.ทอ.ตรวจความพร้อมรบ ฝูงบิน F-16 ย้ำทำหน้าที่เต็มกำลัง จนกว่าจะจัดการอริราชศัตรูให้เรียบร้อย

‘ผบ.ทอ.’ ตรวจความพร้อมรบ ฝูงบิน F-16 ลั่นทำหน้าที่อย่างเต็มกำลัง จนกว่าจะจัดการอริราชศัตรูให้เรียบร้อยหมดสิ้น
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่กองบิน 1 จ.นครราชสีมา พล.อ.อ.เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้มอบเจตนารมณ์ในการปฏิบัติภารกิจ ปกป้องอธิปไตยของชาติ และความปลอดภัยของประชาชน แก่กำลังพลในโอกาสตรวจเยี่ยมความพร้อมรบ
“ขอให้พวกเราดำรงตนตั้งมั่นอยู่ในหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายและรับผิดชอบ ให้ตั้งใจทำงาน ทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มกำลังความสามารถ จนกว่าพวกเราจะจัดการกับอริราชศัตรูให้เรียบร้อย หมดสิ้นความเป็นภัยคุกคามกับอธิปไตยของประเทศไทย” ผบ.ทอ.กล่าว
