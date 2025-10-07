ลุ้นไฟเขียว คนละครึ่งพลัส สลค.แจงครม. ปมนักวิชาการฟ้อง ถูกถอดชื่อพ้นหลักสูตรวปอ.

จับตา! ครม.ไฟเขียว ‘คนละครึ่งพลัส’ ด้าน ‘สลค.’ ชง ครม.ตั้ง กก.นโยบายเศรษฐกิจ แจง ครม.ปมนักวิชาการฟ้อง ถูกถอดชื่อพ้นหลักสูตร วปอ.
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้มีวาระที่น่าสนใจ อาทิ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) แจ้งว่า ศาลปกครองกลางมีคําสั่งให้จัดทําคําชี้แจงในคดีหมายเลขดําที่ 1896/2568 ระหว่างนายธนพร ศรียากูล ผู้ฟ้องคดี กับคณะรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 กับพวก รวม 3 คน ในคดีเกี่ยวกับการอนุมัติรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เข้าศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 68 ประจําปีการศึกษา 2568-2569 ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยสภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
นอกจากนั้น สลค.ยังเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภา สมัยประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 รวมถึงเสนอแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ ในการเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และเสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ
ขณะที่กระทรวงการคลัง เสนอโครงการคนละครึ่งพลัส ที่คาดว่าจะเปิดให้ใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค.นี้เป็นต้นไป
ด้านกระทรวงพลังงาน เสนอร่างบันทึกความเข้าใจเพิ่มเติมว่า ด้วยโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าอาเซียน (Enhanced Memorandum of Understanding on ASEAN Power Grid) และร่างกรอบความตกลง ว่าด้วยความมั่นคงทางปิโตรเลียมของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security) เป็นต้น