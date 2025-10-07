สยาม อัด รบ.เกียร์ว่าง ปล่อยอาชญากรรมไซเบอร์ทำลาย ศก. กมธ.ดีอี จ่อเรียก ไชยชนก แจงปม 40 ล. 9 ต.ค. จี้ดำเนินคดีกับผู้ให้สินบน
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม นายสยาม หัตถสงเคราะห์ ส.ส.หนองบัวลำภู พรรคเพื่อไทย ฐานะประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า จากกรณีที่นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวในการแถลงนโยบายรัฐบาลว่ามีคนติดต่อผ่านเพื่อนสมาชิกเสนอเงินให้เดือนละ 40 ล้านบาท เพื่อไม่ให้จับเรื่องคอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์และเว็บไซต์พนัน ซึ่งเป็นการพูดที่รัฐมนตรีต้องรับผิดชอบ รวมทั้งต้องดำเนินการตรวจสอบพร้อมดำเนินคดีกับคนที่มาให้สินบน เรื่องนี้ต้องไม่เงียบหาย คณะกรรมาธิการฯ จะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด
นายสยาม กล่าวต่อว่า หลังการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล กมธ.ดีอี มีความกังวลมากว่าอาชญากรรมทางไซเบอร์จะกลับมา เพราะเพียงแค่ช่วงรอยต่อระหว่างรัฐบาลเก่าไปสู่รัฐบาลใหม่ พบว่ากลุ่มอาชญากรรมทางไซเบอร์ฟื้นตัวกลับมาสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจไทยเพิ่มขึ้น เกิดคดีหลอกลวงให้โอนเงินไปยังแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ไม่ต่ำกว่าวันละ 90 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่าความเสียหายจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ทั้งระบบไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทต่อเดือน หากรัฐบาลใหม่ไม่มีนโยบายที่ชัดเจน หวั่นจะก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจไทยมากกว่าที่เป็นอยู่
นายสยาม กล่าวอีกว่า ในวันที่ 9 ต.ค.นี้ กมธ.ฯได้เชิญนายไชยชนก ปลัดกระทรวงดีอี ตำรวจไซเบอร์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงที่กมธ.ฯถึงการติดตามคนที่มาให้สินบน รวมทั้งแผนงานปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ของรัฐบาลว่ามีแนวทางอย่างไร ถึงเวลานี้น่าตกใจว่ารัฐบาลใหม่ยังไม่มีนโยบายแก้อาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ชัดเจน ต่างจากในสมัยรัฐบาลแพทองธาร ชินวัตร ที่ยกปัญหานี้มาเป็นปัญหาระดับชาติ สามารถแก้ปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ สามารถปกป้องทรัพย์สินประชาชนได้หลายหมื่นล้านบาทต่อปี ดังนั้นหากรัฐบาลนี้ไม่จริงใจในการแก้ปัญหา อาจส่งผลให้กลุ่มอาชญากรรมทางไซเบอร์กลับมาสร้างความเสียหายให้เศรษฐกิจไทยอีกครั้งอย่างแน่นอน