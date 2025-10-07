บิ๊กดุลย์ ปัดตอบ เลื่อนประชุมอาร์บีซีไม่มีกำหนด
เมื่อเวลา 09.35 น. วันที่ 7 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมช.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงการเลื่อนประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (อาร์บีซี) ไปอย่างไม่มีกำหนด ว่า เดี๋ยวขอทำงานก่อน
ส่วนเงื่อนไขที่ไม่มีการประชุมอาร์บีซีเป็นเพราะทางกัมพูชาไม่มีแผนการอพยพประชาชนในบ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว จ.สระแก้ว ออกจากพื้นที่ใช่หรือไม่นั้น พล.ท.อดุลย์ ปฏิเสธที่จะตอบคำถาม
เมื่อถามย้ำ หากกัมพูชาไม่ตอบรับเงื่อนไขการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ อาร์บีซีจะไม่เดินหน้าต่อใช่หรือไม่ พล.ท.อดุลย์ ปฏิเสธคำถาม พร้อมระบุว่า ขอประชุม ครม.ก่อน