พิพัฒน์ รับคืนพื้นผิวจราจรสามเสนไม่ทัน 8-9 ต.ค. เหตุรอรื้อสน.สามเสน ห่วงความปลอดภัย

พิพัฒน์ รับคืนพื้นผิวจราจรสามเสนไม่ทัน 8-9 ต.ค. เหตุรอรื้อสน.สามเสน เพราะห่วงความปลอดภัยหวั่นพังลงมา
เมื่อเวลา 08.45 น. วันที่ 7 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คมนาคม กล่าวถึงกรณีที่มีการเลื่อนเปิดถนน บริเวณพื้นที่หลุมยุบ ถ.สามเสน หน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ว่า สาเหตุที่เลื่อน เพราะนายกรัฐมนตรี สั่งการให้รื้อฝั่ง สน.สามเสน เพราะมีการเคลื่อนตัวเสี่ยงอันตรายที่จะพังลงมา จึงขอรื้อสถานีตำรวจสามเสนให้เรียบร้อยก่อน ทำให้ไม่สามารถคืนพื้นผิวจราจรตามกำหนดในวันที่ 8 – 9 ตุลาคม นี้ได้ จึงขอเลื่อนจนกว่าจะมีการรื้อสถานีตำรวจให้เรียบร้อย หลังจากนั้นจะลงทรายหินคลุก และวัสดุอื่นๆ เพื่อคืนพื้นผิวจราจร
เมื่อถามว่า สามารถคืนพื้นผิวจราจรได้เมื่อใดนายพิพัฒน์ กล่าวว่า ไม่สามารถกำหนดได้ เพราะเรากังวลว่าตึกจะพังลงมาเสียก่อน ในเชิงวิศวกรรมได้นำหุ่นยนต์เข้าไปรื้อ จะไม่ใช้คนเข้าไปรื้อ เพราะจะเป็นการเสี่ยงอันตราย ส่วนในภาคพื้นดินจะมีการถมทับในเวลาเดียวกันเพื่อประหยัดเวลา และทำให้การคืนพื้นผิวจราจรเร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม ตนจะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าอีกครั้ง