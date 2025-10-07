พิพัฒน์ เตรียมหารือผู้ประกอบการ ยัน ไม่ยกเลิกสัญญาไฮสปีด 3 สนามบิน

พิพัฒน์ ยัน ไม่ยกเลิกสัญญาไฮสปีด 3 สนามบินดอนเมือง-สุวรรณภูมิ -อู่ตะเภา ระบุทำตามคำแนะนำอัยการสูงสุด บอกสัปดาห์หน้าเตรียมหารือผู้ประกอบการ
เมื่อเวลา 08.45 น. วันที่ 7 ต.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และคมนาคม ชี้แจงกรณีกระแสข่าวการยกเลิกสัญญาเอกชนในโครงการ รถไฟฟ้าเชื่อม 3 สนามบิน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ -อู่ตะเภา ว่า ยังไม่มีการยกเลิก เพราะสัญญาได้เดินหน้าไปแล้ว แต่จะเชิญผู้ที่ประมูลมาหารือร่วมกัน ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สิ่งต่างๆแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือส่วนราชการ เราสามารถคืนพื้นที่ให้เขาได้จนสามารถดำเนินงานได้หรือไม่ หรือติดขัดเรื่องอะไร
นายพิพัฒน์ กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องสัญญาที่มีการเซ็นไปแล้ว ตนได้หารือกับสำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น กระทรวงคมนาคมจะพยายามทำตามข้อแนะนำของอัยการสูงสุด ว่าสัญญาส่วนไหนที่สามารถทำได้เราต้องทำ แต่สัญญาส่วนไหนที่เราไม่สามารถทำได้หรือผู้ประกอบการไม่สามารถทำได้ จะต้องมีการหารือกัน แต่ขอยืนยันอีกครั้งว่า เราไม่ได้ยกเลิกสัญญากับผู้ประกอบการ และส่วนที่สองคือเรื่องการแก้สัญญา เรายังทำตามคำแนะนำของอัยการสูงสุด ซึ่งในสัปดาห์หน้าตนจะเชิญผู้ประกอบการมาหารือร่วมกัน