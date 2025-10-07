สันติ ย้ำอีกหน คุมสคบ.ไร้ผลประโยชน์ทับซ้อน ยันไม่เคยทำธุรกิจลีสซิ่ง-ยังไม่ตั้งที่ปรึกษา

‘สันติ’ ย้ำกำกับ ‘สคบ.’ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ชี้เป็นความเข้าใจผิดทั้งหมด แจงลาออกบริษัทอสังหาฯก่อนรับตำแหน่ง-ไม่เคยทำธุรกิจลีสซิ่ง ยืนยันยังไม่ได้ตั้งที่ปรึกษา อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติ
เมื่อเวลา 09.20 น. วันที่ 7 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงกรณีตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่าหน่วยงานที่ตนกำกับดูแลคือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) อาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนว่า เรื่องที่กล่าวหามาทั้งหมดไม่เป็นความจริง เป็นความเข้าใจผิดทั้งหมด เพราะบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เคยบริหารมาช่วงปี 2561 บริษัทเขามีปัญหาภายใน ตนเข้าไปเพื่อแก้ปัญหา กระทั่งบริษัทกลับเข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้อีกครั้ง ก่อนที่ตนจะลาออกไปทำอย่างอื่น พร้อมยืนยันว่าไม่ได้ประกอบธุรกิจลีสซิ่งเลย
นายสันติระบุว่า ส่วนข้อกล่าวหาว่าแต่งตั้งที่ปรึกษาที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนนั้น ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ได้ตั้งที่ปรึกษา แต่ยังอยู่ระหว่างตรวจคุณสมบัติ สิ่งที่กล่าวหามาทั้งหมดจึงไม่มีทางเป็นจริง ไม่อยากเสียเวลาทำงานมากกว่านี้แล้ว เพราะรัฐบาลมีเวลาไม่มาก อยากทำงานให้พี่น้องประชาชนเต็มที่มากกว่า หลังจากนี้จะลงพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ และตาก ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเพื่อดูแลปัญหาน้ำท่วม