รมว.ยธ.อุบตอบ เห็นควรยกฎีกา ทักษิณ ชี้เป็นความลับราชการ เลี่ยงแจงยื่นขออภัยโทษได้อีกหรือไม่

‘รมว.ยธ.’ อุบตอบ ยืนยกฎีกา ‘ทักษิณ’ อ้างเป็นความลับราชการ แจงแค่ตอบกลับ สลค. ลั่นยึดตามความเห็นกรรมการ เลี่ยงตอบยื่นอีกได้หรือไม่
เมื่อเวลา 09.10 น. วันที่ 7 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการส่งความเห็นถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) โดยมีข่าวว่ายืนตามความเห็นของ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง อดีต รมว.ยุติธรรม ยกฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีว่า เป็นการดำเนินการในฐานะที่เป็น รมว.ยุติธรรมคนใหม่ สืบเนื่องจากกรณีที่นายทักษิณยื่นเรื่องมาและไม่เข้ากรอบกฎหมาย โดยมีเหตุผลหลายประการ แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้
ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า กรณีที่มีข่าวว่า พล.ต.ท.ยุทธพลยืนตามความเห็นให้ยกฎีกาตาม พ.ต.อ.ทวีจริงหรือไม่ รมว.ยุติธรรมกล่าวว่า เป็นความลับทางราชการ ไม่สามารถเปิดเผยได้
เมื่อถามย้ำว่า ได้ยืนตามความเห็นของคณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องดังกล่าวหรือไม่ รมว.ยุติธรรมกล่าวว่า ปลัดกระทรวงคณะกรรมการดังกล่าวได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมพิจารณา ได้เสนอความเห็นมาที่ตน จึงทำความเห็นโดยยืนตามความคิดเห็นของคณะกรรมการชุดดังกล่าว ก่อนส่งเรื่องมาที่ สลค.
เมื่อถามย้ำว่า ตามข้อกฎหมายห้ามยื่นฎีกาซ้ำหรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพลกล่าวว่า เรื่องนี้อยู่ในรายละเอียด ส่วนจะยื่นซ้ำได้หรือไม่นั้น ที่จริงก็มีหลายประเด็น หลายมาตราที่นำมาพิจารณา โดยจะต้องดูจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 261 กำหนดเป็นหน้าที่ รมว.ยุติธรรม ในการถวายความเห็นในการขอพระราชทานอภัยโทษ จึงต้องดำเนินการเสนอความเห็นประกอบไป
ผู้สื่อข่าวถามว่า นายทักษิณสามารถยื่นฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษในโอกาสอื่นได้อีกหรือไม่ รมว.ยุติธรรมกล่าวว่า ยังไม่ทราบรายละเอียด เมื่อถามว่า นายทักษิณจะต้องถูกจำคุกยาวครบ 1 ปีใช่หรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพลกล่าวว่า ยังไม่ทราบรายละเอียดตรงนี้ จะขอตอบเฉพาะเรื่องที่ทำหนังสือตอบกลับ สลค.เท่านั้น