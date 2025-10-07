การเมือง

เพื่อไทย เตรียมเปิดตัว 190 ผู้สมัคร ส.ส. แต่ยังอุบแคนดิเดตนายกฯ

สรวงศ์ เผย พท.เตรียมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. 190 คน ยังไม่เปิดแคนดิเดตนายกฯ โต้ข่าว ส.ส.อีสานย้าย รับมีเลือดไหลออกบ้างเป็นเรื่องปกติ

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่พรรคเพื่อไทย นายสรวงศ์ เทียนทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการจัดงาน “ยกเครื่องเพื่อไทย ยกเครื่องประเทศไทย” มีนัยทางการเมืองหรือไม่ว่า การจัดงานวันนี้ไม่มีนัยทางการเมือง แต่เป็นการรวบรวมพล หลังจากที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และรมว.มหาดไทย ประกาศว่าจะมีการยุบสภาฯ ช้าที่สุดช่วงปลายเดือนม.ค.69 ซึ่งพรรคการเมืองทุกพรรคก็เข้าสู่โหมดเลือกตั้ง พรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคใหญ่ที่เคยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมาก่อน จึงจัดงานดังกล่าวขึ้นมาเพื่อนรวบรวมบุคลากรที่ยังมีอุดมการณ์ร่วมกัน และที่จะเป็นผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยในอนาคต อีกประมาณ 4-5 เดือนข้างหน้า

นายสรวงศ์ กล่าวว่า วันนี้จะมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.บางส่วน ซึ่งมีทั้ง ส.ส.ปัจจุบันและบุคคลที่เข้ามาใหม่บางส่วน และบางคนก็เป็นอดีตผู้สมัคร สส.ซึ่งจะเปิดตัวทั้งหมดวันนี้ประมาณ 190 คน รวมถึงว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ในพื้นที่จ.ศรีสะเกษด้วย โดยที่ผ่านมากระบวนการคัดเลือกผู้สมัคร ส.ส.ได้เริ่มมาก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งมีการแบ่งการทำงานกันเป็นรายภาค และเป็นคณะทำงานเพื่อคัดสรรผู้สมัคร

สรวงศ์ เทียนทอง
นายสรวงศ์ เทียนทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย

เมื่อถามว่าจะมีการเปิดตัวแคนดิเดตนายกฯ ด้วยหรือไม่นั้น นายสรวงศ์ กล่าวว่า วันนี้ยังไม่มี เพราะยังไม่ใช่การเปิดตัวใหญ่ แต่ในอนาคตจะมีการเปิดตัวครบทั้ง 400 เขตอย่างแน่นอน

เมื่อถามว่าในเวลาเพียง 4 เดือนพรรคเพื่อไทยจะสามารถเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งทันหรือไม่ นายสรวงศ์ กล่าวว่า ทัน ที่ผ่านมาตนได้รับโทรศัพท์เป็นการให้กำลังใจกับพรรคเพื่อไทย โดยมั่นใจว่าคนที่เป็นกองเชียร์พรรคเพื่อไทยมา ทุกคนต่างมีความหวังให้พรรคเพื่อไทยเข้ามาแก้ไขปัญหาปากท้อง

เมื่อถามว่าจะมีเลือดไหลออกไปอีกหรือไม่นั้น นายสรวงศ์ กล่าวว่า การเมืองจะบอกว่าไม่มีเลย เป็นไปไม่ได้ ซึ่งต้องมีคนเข้าและออก ถือเป็นเรื่องปกติทางการเมือง ส่วนจะบอกว่ามีเลือดไหลไหม ยอมรับว่ามีอยู่แล้ว เพราะบางคนอาจจะมีอุดมการณ์ที่ไม่ตรงกัน หรือการดูแลที่ไม่ทั่วถึง ตนในฐานะเลขาธิการพรรคก็ได้พูดในที่ประชุมพรรคหลายครั้งว่าต้องขออภัยทุกคน ที่อาจจะไม่ทำให้ทุกคนสมหวัง หรือได้ตามความต้องการ แต่ทั้งหมดคือการเมือง ก็พยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้ดีที่สุด

เมื่อถามถึงกระแสข่าว ส.ส.อีสานจะย้ายออกจากพรรค นายสรวงศ์ กล่าวว่า ไม่มี เพราะได้พูดคุยกับทุกคนแล้ว ซึ่งทุกคนมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีการตัดสินใจเป็นของตัวเอง และเคารพการตัดสินใจของทุกคน ซึ่งตนก็ให้เกียรติกับคนที่ตัดสินใจออกไปแล้ว ทึ่อาจจะออกไปด้วยเหตุผลบางประการ หรือบางคนที่ออกไปแล้ว แต่ตอนนี้กลับเข้ามาแล้ว ด้วยความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนก็มีทุกรูปแบบ และวันนี้เราก็เข้าสู่โหมดการเลือกตั้ง และคัดสรรผู้สมัครให้ดีที่สุด

