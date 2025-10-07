คปท. ยื่นรบ. จี้ยกเลิก MOU43-44 ค้านทำประชามติ ภราดร ตัวแทนรับหนังสือ ระบุเห็นด้วยจัดเวทีดีเบต
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่บริเวณด้านหน้าทำเนียบรัฐบาล กลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) และกองทัพธรรม นำโดย นายพิชิต ไชยมงคล ได้ร่วมกันชุมนุมบริเวณสะพานชมัยมรุเชฐที่อยู่ด้านหน้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือให้นายอุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรียกร้อง 9 ข้อที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องชายแดนไทยกัมพูชา โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จัดเตรียมกำลังพล เพื่อดูแลความเรียบร้อย รวมถึงมีการปิดการจราจรที่เชิงสะพานชมัยมรุเชฐ
โดยข้อเรียกร้องประกอบด้วย เรื่อง MOU43-44 จุดยืนเราคือ ไม่เห็นด้วยกับการทำประชามติ และมองว่าการทำประชามติเป็นการผลักภาระให้กับประชาชน และเห็นว่าต้องยกเลิก MOU โดยรัฐบาล แต่ก็พร้อมให้เกิดเวทีในการถกเถียงกันอย่างจริงจัง เพราะนี่คือเรื่องของประเทศชาติ ไม่ใช่ฝ่ายไหนต้องชนะ แต่ต้องเป็นประเทศไทยชนะ ไม่เห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญในขณะนี้ คัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์ที่จะซุกที่กว่า 3 แสนไร่ ให้นักลงทุนต่างชาติใช้ฟรี คัดค้านพระราชบัญญัติศูนย์กลางการประกอบธุรกิจทางการเงิน คัดค้าน กาสิโน พนันออนไลน์ถาวร คัดค้านการให้ต่างชาติเช่าที่ 99 ปี ให้รัฐบาลดำเนินการทางวินัย ไล่ออกข้าราชการที่สนับสนุนช่วยเหลือ นายทักษิณ ชินวัตร ในการป่วยทิพย์ รัฐบาลต้องมีความเด็ดขาด ในการจัดการกับการลุกล้ำอธิปไตยของไทยในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะเส้นตายวันที่ 10 ตุลา ที่บ้านหนองจาน จังหวัดสระแก้ว และรัฐบาลต้องทำลายอาคารกาสิโนที่รุกล้ำอธิปไตยของไทยใน จังหวัดสระแก้ว ไม่ควรเก็บไว้ให้เป็นเงื่อนไขของ กัมพูชาในอนาคต
โดยนายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรีเข้ารับหนังสือ กล่าวถึงข้อเรียกร้องของ คปท. ว่า ตนจะรับไว้ นำไปหารือกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในประเด็น MOU 43 44 เห็นด้วยในส่วนของการเปิดเวทีให้ประชาชนได้ออกมาร่วมแสดงความคิดเห็น และสิ่งสำคัญคือให้นักวิชาการทั้งฝ่ายสนับสนุนให้ยกเลิกกับฝ่ายไม่สนับสนุนให้ยกเลิก ได้พูดคุยด้วยเหตุและผล เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจ ถ้าหากจะเดินหน้าไปถึงการลงประชามติประชาชนก็จะจะได้เข้าใจ
นายภราดรกล่าวว่า ส่วนพนันออนไลน์นั้น อยู่ในนโยบายของรัฐบาลอย่างชัดเจน ไม่เอากาสิโน ไม่เอาพนันออนไลน์ และเราไม่เอาแม้กระทั่งโป๊กเกอร์ ที่บางรัฐบาลได้อนุญาตเอาไว้ จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนี้
ด้านนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึง พื้นที่บ้านหนองจาน อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ว่า นายกรัฐมนตรี ให้แนวทางว่าจะไม่มีการย่อหย่อน จะดำเนินการโดยใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ตอนนี้ในพื้นที่มีการสนธิกำลังเพื่อเตรียมความพร้อมระหว่าง ฝ่ายปกครอง ตำรวจ และทหาร หวังว่าวันที่ 10 ตุลาคม ผลของการดำเนินการจะออกมาดีเป็นที่พึงพอใจ
ส่วนการทำความเข้าใจกับประชาชนเรื่อง MOU 43 44 โพลออกมาประชาชนไม่เข้าใจจะอธิบายอย่างไร นายภราดร กล่าวว่า เป็นเรื่องจำเป็น และเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องทำความเข้าใจกับประชาชน ทางที่ดีที่สุดคือเอาทั้งสองฝ่ายสนับสนุนและไม่สนับสนุนมาดีเบทกัน ให้ความรู้กับประชาชน ไม่ใช่แค่เวทีที่เดียวแต่ควรจะมีแบบต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ