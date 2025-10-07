ภูมิใจไทย เปิดตัวทีม จุติ ไกรฤกษ์ รทสช. ‘นพดล-โกศล-พงศกร’ คนเพื่อไทย ร่วมทัพ

ภูมิใจไทย เปิดตัวทีม จุติ รทสช. ‘นพดล-โกศล -พงศกร คนเพื่อไทย เข้าร่วมทัพ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงบ่ายวันที่ 7 ต.ค. หลายพรรคการเมือง จะมีการเปิดตัวสส. เพื่อเตรียมพร้อมการเลือกตั้งในช่วงปลายเดือนมี.ค.- เม.ย. ซึ่งในส่วนพรรคภูมิใจไทย คาดว่า นายจุติ ไกรฤกษ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ นายพงศกร อรรณนพพร อดีตสส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย นายโกศล ปัทมะ สส. นครราชสีมา นายนพดล ปัทมะ อดีตสส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย
รวมถึงนายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะนำ สส.เพชรบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ อาทิ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ สส เพชรบุรี จ.อ.อภิชาติ แก้วโกศล สส.เพชรบุรี มาเปิดตัวกับพรรค เพื่อเตรียมลงสมัครชิงสส.ในการเลือกตั้งครั้งหน้าหลังยุบสภา
นอกจากนี้ ในสัปดาห์หน้า นายสุชาติ จะนำทีมชลบุรี อาทิ นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง สส.ชลบุรี เปิดตัวพรรคภูมิใจไทย อีกด้วย