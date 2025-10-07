สมศักดิ์ ลั่น ไม่ทิ้งเพื่อไทย ชี้ ประเมินไม่ได้ครั้งหน้าจะยังรักษาเก้าอี้ ส.ส.เหนือตอนล่างได้อยู่หรือไม่

‘สมศักดิ์’ ลั่น เปิดตัววันนี้ชัดเจนแล้วไม่ทิ้ง ‘เพื่อไทย’ บอก ยังประเมินไม่ได้เลือกตั้งครั้งหน้าจะยังรักษาเก้าอี้สส.เหนือตอนล่างได้อยู่หรือไม่ ชี้ เชื่อพรรคที่เคยได้เยอะก็จะลดลง
เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 7 ตุลาคม ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน แกนนำพรรค พท. ให้สัมภาษณ์ถึงการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรค พท. รอบแรก ส.ส.สุโขทัยมาครบหรือไม่ ว่า ตนดูภาคเหนือตอนล่าง จ.สุโขทัย มาครบ เป็นคนเก่า ซึ่ง จ.สุโขทัย พรรค พท. ได้ส.ส.ครบทั้ง 4 เขต การเลือกตั้งครั้งที่แล้ว โดยทาง จ.พิษณุโลกก็เปิดตัวครบ ส่วนจ.อุตรดิตถ์ จ.แพร่ก็เป็นส.ส.เก่า ไม่ค่อยมีปัญหาอะไร ซึ่งการที่จะมีพรรคการเมืองแข่งขันก็เป็นธรรมดา ที่เขาส่งคนมาและใช้จังหวะในช่วงของน้ำท่วม แต่เชื่อว่าคนในพื้นที่อื่นจะเข้าใจในพื้นที่หรือระบบของน้ำหรือการแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านั้นก็ไม่ใช่ง่าย ขอบคุณทุกคนที่เข้าไปช่วยกัน
เมื่อถามว่า จะทำอย่างไรที่ทำให้พรรค พท.มีจุดแข็งในการที่จะชนะการเลือกตั้งในครั้งหน้า นายสมศักดิ์ กล่าวว่า พรรค พท.เป็นพรรคที่มีประชาธิปไตยสูงสุด และพรรคการเมืองอื่นที่พยายามจะสร้างระบบประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง เราก็ต้องดูว่าเป็นไปได้หรือไม่ ฉะนั้น แนวทางต่างๆ ที่พรรค พท.ทำไว้ก็ยังนำหน้าพรรคการเมืองอื่น หากเรามองในมุมของประชาธิปไตยและผลงานเก่า พรรค พท.เป็นพรรคการเมืองที่มีนโยบายชัดเจนในอดีต รวมถึงเป็นนโยบายที่แก้ปัญหาที่ยังนำหน้าอยู่ แม้ว่าในรัฐบาลที่แล้วมีผลงานน้อย แต่อย่างน้อยกระทรวงสาธารณสุขก็มีผลงานแบบนี้
เมื่อถามว่า ในพื้นที่ที่ดูแลคาดว่าจะสามารถรักษาเก้าอี้ไว้ได้หรือไม่ นายสมศักดิ์ กล่าวว่า เรื่องจำนวนผู้แทนที่ได้มามากหรือน้อยเพียงใด วันนี้ยังประเมินไม่ได้ แต่เราไม่ประมาท แต่เชื่อว่าบางพรรคการเมืองที่เคยได้คะแนนมากก็จะลดลง จากที่ดูโพล ซึ่งเราไม่ได้เชื่อโพลทั้งหมด แต่เห็นว่าลดลง และในส่วนของพรรค พท. ดูแล้วตอนแรกมองว่าจะลดลง แต่เมื่อมาเปรียบเทียบกับสัดส่วนของ ความที่มีผลกระทบออกมา กลับไม่ใช่ ในส่วนของพรรคการเมืองที่รวบรวมคนมากมายตนเชื่อว่าบัญชีรายชื่อเขาก็ไม่ได้ และอาจจะยังไม่ตกผลึก
ถามย้ำว่า ส.ส.ภาคเหนือตอนล่าง รวมถึงนายสมศักดิ์จะยังลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.กับพรรค พท.ใช่หรือไม่ นายสมศักดิ์ กล่าวว่า เปิดตัววันนี้ก็ชัดเจนแล้ว ซึ่งตนมีสื่อมวลชนถาม และพยายามติดตามตนตลอดว่าหายไปไหน ตนไม่ได้หายไป แต่มีงานซ้อนงาน อาจจะหายไปบ้างก็เพราะงานซ้อนกัน ช่วยเลือกตั้งหาเสียงก็ไป ยกเว้นที่ จ.กาญจนบุรี เนื่องจากเป็นคนละโซนกัน
ต่อข้อถามว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ แกนนำพรรค พท. รวมถึงตนเอง ยังยืนยันที่จะอยู่กับพรรค พท.ใช่หรือไม่ นายสมศักดิ์ กล่าวว่า เราไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ไม่มีอะไรที่ต้องทำให้สื่อคาดการณ์ ที่ผ่านมาสื่อคาดการณ์ผิดหมด จริงๆ ตนไม่ได้ย้ายไปไหนมากมาย ตนมีความสัมพันธ์กับพรรคการเมืองในอดีต แต่ตนไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค อย่างพรรคที่ตั้งขึ้นมาที่เกิดจากพัฒนาการ ซึ่งตนเคยบอกแล้วว่าประชาธิปไตยถูกกระทำและดำเนินการมาโดยตลอด ถูกยุบพรรคมาหลายครั้ง ทั้งตัวเราเองและคนใกล้เคียงก็โดนหมด แต่วันนี้ต้องบอกว่าพรรค พท.ถูกกระทำมาโดยตลอด ฉะนั้น วันนี้ประชาชนได้เห็นแล้วว่าพรรคการเมืองที่ออกมาสู้สู้จริงหรือไม่ หรือถอยแล้ว แต่พรรค พท.นำอยู่ ซึ่งเมื่อคิดเช่นนี้แล้ว เราจะไปคิดแบบอื่นได้อย่างไร
เมื่อถามว่า ได้มีการพูดคุยกับนายอนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) บ้างหรือไม่ นายสมศักดิ์ กล่าวว่า เพื่อนก็คุยกันได้ตลอด แต่เราไปพูดถึงซึ่งนายอนุชาอยู่กันคนละพรรคกับตน มันจะกระทบกัน ซึ่งมันไม่ดี