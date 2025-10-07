บิ๊กเล็ก เผย สมช. มอบ ผบ.ทสส. ดูแลปมให้เขมรอพยพ รับเลื่อนประชุม RBC ทั้ง 2 ภาค

บิ๊กเล็ก เผย สมช. มอบ ผบ.ทสส. ดูแลปมให้เขมรอพยพออกนอกพื้นที่ชายแดนไทย รับเลื่อนประชุม RBC ทั้ง 2 ภาค-รมช.กห. โยน มทภ.1 แจงปมเลื่อนถก
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม กล่าวถึงกรณีที่ชาวกัมพูชาไม่ยอมอพยพคนออกจากพื้นที่บ้านหนองจาน บ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว , บ้านตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ว่า จากการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้กองบัญชาการกองทัพไทยและผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ดูแลแล้ว
พล.อ.ณัฐพล กล่าวอีกว่า ส่วนการประชุมคณะกรรมการส่วนภูมิภาค ไทย-กัมพูชา (อาร์บีซี) นั้น เบื้องต้นทราบว่ากองทัพภาคที่ 1 เลื่อนออกไป ยังไม่ทราบกำหนดวันที่ชัดเจน ในส่วนของกองทัพภาคที่ 2 ได้เลื่อนออกไปเช่นเดียวกัน แต่ได้กำหนดให้มีการประชุมในวันที่ 14 ต.ค. 2568
ขณะที่ พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมช.กลาโหม กล่าวว่ากรณีการประชุมอาร์บีซีนั้นเป็นเรื่องของกองทัพภาคที่ 1 จึงขอให้ไปสอบถามแม่ทัพภาคที่ 1
เมื่อถามว่าขณะนี้ฝ่ายต่าง ๆ ไม่ร่วมประชุม เพราะทางกัมพูชาไม่เสนอแผนอพยพชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว จ.สระแก้ว พล.ท.อดุลย์ พยักหน้ารับ พร้อมกล่าวว่า ใช่
ส่วนหากไม่มีการประชุม จะอยู่กันแบบนี้ใช่หรือไม่ พล.ท.อดุลย์ กล่าวว่า ก็ต้องไปถามแม่ทัพภาคที่ 1 ดู ไม่เป็นไร เดี๋ยวค่อยหาทางแก้ไขกัน
เมื่อถามว่าห่วงสถานการณ์ที่ในวันที่ 10 ต.ค. 2568 จะมีการระดมมวลชนในพื้นที่หรือไม่ พล.ท.อดุลย์ ยิ้มและพยักหน้า พร้อมกล่าวกับสื่อมวลชนว่าขอให้ใจเย็น