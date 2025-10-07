สีหศักดิ์ ขอหารือก่อนทำประชามติ MOU43-44 ยันต้องให้ปชช.ตัดสินบนข้อมูลครบ ชี้ ยังไม่ถึงขั้นยกเลิกรอสภาพิจารณา
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับหน้าที่ในการชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับเอ็มโอยู 2543 – 2544 ว่า ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศพยายามที่จะให้ข้อมูลกับประชาชนให้มากที่สุด ต้องให้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่จะทำให้ประชาชนรู้ว่าวิธีการจะเป็นอย่างไร รูปแบบจะเป็นแบบใด ส่วนการทำประชามติจะทำรูปแบบใดต้องพูดคุยกัน ขอเวลาให้เราได้คุยกัน เพราะขณะนี้ไม่ใช่แค่นโยบายของกระทรวงการต่างประเทศ แต่เป็นนโยบายของรัฐบาล
ผู้สื่อข่าวถามถึง กรณีที่จะมีการทำประชามติยกเลิกเอ็มโอยู แต่ยังไม่มีการอธิบายข้อดีข้อเสียของเอ็มโอยู นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ยังไม่ได้พูดถึงการยกเลิก และขณะนี้คณะกรรมาธิการในสภากำลังพิจารณาอยู่ โดยจะต้องนำผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการมาประกอบการพิจารณาด้วย ทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำด้วยความรอบคอบ เพราะเป็นผลประโยชน์ของประเทศ และถ้าจะให้ประชาชนมีส่วนในการตัดสินใจก็จะต้องทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลมากที่สุด
เมื่อถามว่า ยังจะทำตามที่ก่อนหน้านี้มีการระบุว่าจะถามความเห็นประชาชนหรือไม่ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ควรจะต้องถามความเห็นของประชาชน เพราะเป็นสิ่งที่ประชาชนสนใจ และมีผลต่อผลประโยชน์ของประเทศ เราอยากให้เป็นสังคมประชาธิปไตย ย้ำว่าเราอยากให้ประชาชนตัดสินใจบนข้อมูลที่มากที่สุด แต่ตอนนี้ขอให้เราพิจารณากันให้รอบคอบก่อน
เมื่อถามต่อว่า ได้มีการหารือกับทางกองทัพ ว่าเอ็มโอยูทั้ง 2 ฉบับยังมีความจำเป็นหรือไม่ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า คงไม่ใช่แค่กองทัพอย่างเดียว แต่กระทรวงการต่างประเทศต้องดูในข้อกฎหมายด้วย ต้องคุยกันในแต่ละฝ่าย ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องตัดสินใจแบบรีบเร่ง ต้องมานั่งคุยให้รอบคอบ
เมื่อถามถึง กรณีนอร์เวย์ให้งบสนับสนุนในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดแก่กัมพูชา แต่กัมพูชาไม่ได้มีการเก็บกู้ทุ่นระเบิด นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า เราก็อยากจะช่วยในการเก็บกู้ทุ่นระเบิด ก็เป็นผลประโยชน์ ตนยังไม่ทราบในรายละเอียด แต่การให้เงินอะไรก็ตามในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดมันก็เป็นโยชน์ ซึ่งทางนอร์เวย์ก็ได้แจ้งตนมาเหมือนกันว่าอยากให้เงินสนับสนุน