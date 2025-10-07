ตรีนุช ปัดนั่งหัวหน้าพปชร.แทน บิ๊กป้อม ยัน ยังอยู่พรรคเดิม ชี้ รอปรับโครงสร้างก่อนประชุมใหญ่

‘ตรีนุช’ ปัดนั่งหัวหน้าพลังประชารัฐแทน ‘บิ๊กป้อม’ ยัน ยังอยู่พรรคเดิมไม่ย้ายเข้าภูมิใจไทย ชี้ รอปรับโครงสร้างก่อนประชุมใหญ่
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) กล่าวถึงกรณีที่นายสันติ พร้อมพัฒน์ ลาออกจากเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ว่า ในส่วนของพรรคก็จะมีการปรับโครงสร้างพรรค ส่วนจะนัดประชุมกรรมการบริหารพรรคเมื่อใดนั้น พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค จะรอให้มีการปรับโครงสร้างพรรคเสร็จสิ้นก่อน จึงจะนัดประชุม ซึ่งจะพิจารณาเลือกบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่สามารถทำงานร่วมกับทุกคนในพรรคได้ และต้องมีอุดมการณ์ร่วมกัน และตั้งใจทำงานให้กับประเทศชาติ เนื่องจากยังมีความท้าทายอีกหลายเรื่อง ที่สำคัญต้องเป็นบุคคลที่สามารถขับเคลื่อนพรรคได้
ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าจะเปลี่ยนตัวให้ น.ส.ตรีนุช เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ แทนพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนั้น น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า ระหว่างนี้ยังอยู่ในช่วงของการทบทวนการทำงานและ พลเอกประวิตรยังเป็นหัวหน้าพรรคอยู่
เมื่อถามว่าสำหรับกระแสข่าวที่มี ส.ส. ลาออกจากพรรคจำนวนมาก จนเหลือเพียงแค่กลุ่มสระแก้ว ในส่วนของน.ส.ตรีนุชมีการตัดสินใจทางการเมืองอย่างไร น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า ยังยืนยันที่จะอยู่กับพรรคพลังประชารัฐ เพราะยังคงช่วยกันทำงาน เนื่องจากใกล้เข้าสู่การเลือกตั้ง แม้ว่าจะมีจำนวน ส.ส. มากหรือน้อยก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ แต่อยู่ที่ว่าใครจะมีอุดมการณ์ทำงานร่วมกับพรรคได้
ส่วนที่มีกระแสข่าว นางสาวตรีนุชไปเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยนั้น น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า เป็นเพียงกระแสข่าวทุกคนทำงาน ร่วมกันในฐานะร่วงรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย พร้อมรับนโยบายขับเคลื่อนทั้งเรื่องเศรษฐกิจ ปัญหาบ้านเมืองและสถานการณ์การเมือง
ส่วนจะมีการเปลี่ยนสถานที่ทำการพรรคพลังประชารัฐหรือไม่นั้น น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า ขณะนี้กำลังดูอยู่