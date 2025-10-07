นฤมล ลั่น กล้าธรรมลุยปักธง 3 จว.ชายแดนใต้ ชี้มีทั้ง ส.ส.-รมต. เผย ส่งหิมาลัย คุยเดชอิศม์ มั่นใจทำงานร่วมภูมิใจไทยได้
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าพรรคกล้าธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงการเปิดตัวผู้ที่มาสมัครร่วมงานกับพรรคในบ่ายวันนี้ ว่า ยังไม่ใช่เป็นการเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส. แต่เป็นการเปิดรับผู้ที่จะมาร่วมเป็นสมาชิกพรรค การจะมีข้อสรุปว่าใครจะลงสมัครเขตไหน จังหวัดใด ต้องผ่านกรรมการสรรหาผู้สมัคร ส.ส. ตอนนี้ยังไม่มีการสรุป เพราะยังคงมีผู้สนใจมาร่วมงานกับพรรคมากขึ้นเรื่อย ๆ เราจะคัดคนที่ศักยภาพสูงสุดเข้าไปรับใช้ประชาชน
ผู้สื่อข่าวถามว่า ตอนนี้พรรคกล้าธรรมค่อนข้างจะเนื้อหอม นางนฤมล กล่าวว่า อาจจะแค่หอมเล็กน้อยถึงปานกลาง
เมื่อถามว่า การเลือกตั้งครั้งหน้าคาดว่า จะปักธงในภาคใต้ให้ได้ใช่หรือไม่ นางนฤมล กล่าวว่า ที่เราอยากจะเข้าไปรับใช้ประชาชนมากคือ พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และความจริงเราอยากจะเน้นทั่วประเทศไทย แต่เนื่องจากเรามี ส.ส.และเป็นรัฐมนตรีด้วยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงอยากที่จะเข้าไปรับใช้ประชาชนมากขึ้น ไม่ว่าเราจะมี ส.ส.เพิ่มหรือไม่ในพื้นที่ภาคใต้และทั่วประเทศไทย
เมื่อถามอีกว่า ในพื้นที่ภาคใต้ หากมีพื้นที่ที่พรรคกล้าธรรม และพรรคภูมิใจไทยชนกัน จะหลบให้กันหรือไม่ นางนฤมล กล่าวว่า เดี๋ยวคงต้องคุยกัน แต่คงไม่ได้เรียกว่าหลบกัน ซึ่งจะต้องหารือกัน ถึงอย่างไรก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันอยู่แล้ว
เมื่อถามย้ำว่า การเลือกตั้งครั้งหน้า พรรคภูมิใจไทยกับพรรคกล้าธรรมยังเป็นพันธมิตรกันใช่หรือไม่ นางนฤมล กล่าวว่า น่าจะเป็นเช่นนั้น
เมื่อถามถึง ความชัดเจนของนายเดชอิศม์ ขาวทอง ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ว่าจะมาร่วมพรรคกล้าธรรมหรือไม่ นางนฤมล กล่าวว่า ยังไม่ทราบเลย ส่วนตัวยังไม่เคยได้คุยกับนายเดชอิศม์เลย และไม่ทราบว่ามี ส.ส.ในพรรคได้คุยกับนายเดชอิศม์หรือยัง ส่วน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม บางครั้งก็เล่าให้ฟัง บางครั้งก็อาจจะไม่ว่างเล่า หรืออาจจะมีข้อมูลไม่ครบ
เมื่อถามว่า กรณีนายเดชอิศม์ ได้ประเมินหรือไม่ว่า หากดึงมาร่วมกับพรรคกล้าธรรมอาจจะมีปัญหากับพรรคภูมิใจไทย นางนฤมล กล่าวว่า กรณีของนายเดชอิศม์ยังไม่เคยนำเข้ามาคุยในพรรคเลย เห็นแต่ในข่าว ส่วนที่ ร.อ.ธรรมนัส มอบหมายให้นายหิมาลัย ผิวพรรณ สมาชิกพรรคกล้าธรรม ไปคุยกับนายเดชอิศม์นั้น เขาก็ไปคุยกันแต่ยังไม่ได้กลับมาเล่าอะไรให้ตนฟัง ยังมีเวลาที่จะหารือ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นายกฯ ชี้ ยังไม่ชัดเลือกตั้งครั้งหน้าใช้บัตร 4 ใบ รอความเห็นกมธ.ศึกษา MOU 43-44 ลั่น ถ้าถามผมยกเลิกแน่
- นิพิฏฐ์ ฟันธงครั้งหน้า ภท.กวาดส.ส.ใต้ ทิ้งปชป.เหลือไว้แค่ตำนาน หลัง ทักษิณ ปฏิบัติการตอกฝาโลงดึงร่วมก๊วนรบ.
- สนธิรัตน์ ลั่น พปชร.ต้องปรับตัว หวังคว้าชัยเลือกตั้งครั้งหน้า กร้าวก้าวต่อไปแซงปชป. เบียดภท.