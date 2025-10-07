ConforAll จ่อยื่นฟ้องตุลาการศาลรธน. วินิจฉัยเกินอำนาจตัวเอง ห้ามเลือกตั้งส.ส.ร.โดยตรง
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568 เครือข่ายภาคประชาชน ConforAll ประกาศยื่นฟ้องตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ต่อคณะกรรมการป้องกัน และ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในวันที่ 8 ตุลาคมนี้ จากกรณีวินิจฉัยห้ามเลือกตั้ง ส.ส.ร. โดยตรง
โดย ConforAll ระบุว่า หลังศาลรัฐธรรมนูญออกคำวินิจฉัย เรื่องการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยใส่ข้อความตอนหนึ่งไว้ระบุว่า “รัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรง” ซึ่งเป็นข้อความที่ศาลรัฐธรรมนูญเขียนเพิ่มขึ้นมาเอง ทั้งที่ไม่ใช่ประเด็นที่ผู้ร้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย และไม่ใช่ประเด็นที่เกิดปัญหาข้อพิพาทกันมาก่อน แต่ศาลรัฐธรรมนูญกลับเขียนข้อแนะนำนี้ออกมา โดยไม่แม้แต่จะเขียนคำวินิจฉัยเพื่ออธิบายหลักอ้างอิงทางวิชาการ หรือเหตุผลทางกฎหมายที่มาสู่ข้อเสนอแนะดังกล่าว
เครือข่าย ConforAll เห็นว่า คำวินิจฉัยดังกล่าวเป็นการกระทำที่เกินขอบเขตอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ เป็นการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ และสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อหลักการประชาธิปไตยอันมีอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย และเป็นก้าวล่วงอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อสร้างข้อจำกัดในการแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐสภา
กลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญ หรือ เครือข่าย ConforAll นำโดย นายบารมี ชัยรัตน์ จึงดำเนินการยื่นข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อขอให้ไต่สวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 5 คนว่า ได้ใช้อำนาจเกินหน้าที่หรือไม่
พร้อมกันนี้ ยังขอชวนทุกคนที่ไม่เห็นด้วยว่ากับคำวินิจฉัยฉบับนี้ ร่วมกันยืนยันว่าส.ส.ร. ต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน และศาลรัฐธรรมนูญต้องไม่ทำเกินหน้าที่ ไปร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการยื่นเรื่องครั้งนี้เพื่อตรวจสอบศาลรัฐธรรมนูญกันที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ ในเวลา 10.00 น. วันที่ 8 ตุลาคม 2568