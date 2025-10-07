รัฐสภาหวิดมอด ก้นบุหรี่ทำไฟลุก ลามจนสปริงเกลอร์ดับเพลิงพ่นน้ำ สะพัดฝืมือ ส.ส.

‘สภา’ หวิดมอด หลัง สส.มือดีทิ้งก้นบุหรี่ลงถังขยะทำไฟลุก ทั้งที่‘วันนอร์’ประกาศให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ 100 % ด้าน‘ฉลาด’ลั่นปล่อยไว้ไม่ได้ต้องหาสาเหตุที่แท้จริง ระบุโชคดีไม่ใช่วันประชุมใหญ่ ส่วนน้ำรั่วชั้นบี 1 ต้องมีคนรับผิดชอบ ชี้งานก่อสร้างจุดบกพร่องเยอะ ลั่นใครก่ออะไรไว้รับกรรมตามนั้น
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568 ที่รัฐสภา นายฉลาด ขามช่วง รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 กล่าวถึงกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ขยะบริเวณพื้นที่พักผ่อน ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ฝั่งวุฒิสภา เมื่อวันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมาว่า ตนรู้สึกตกใจและเป็นห่วง โดยได้ไปดูพื้นที่เรียบร้อยแล้ว โชคยังดีที่จุดเกิดเหตุอยู่ในที่โล่ง ไม่ได้เกิดในห้องที่เก็บเอกสาร อย่างไรก็ตาม ได้กำชับให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องตรวจสอบว่า สาเหตุเกิดจากอะไร บกพร่องที่ใด โดยรองเลขาธิการสภาได้รับเรื่องไปดำเนินการ และจะรายงานต่อนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทราบต่อไป ทั้งนี้ จะได้ส่งเอกสารทั้งหมดให้กองพิสูจน์หลักฐานหาสาเหตุที่แท้จริงด้วย เพราะปล่อยไว้ไม่ได้ เราต้องทราบสาเหตุให้ได้ เป็นเรื่องที่สภาต้องพึงระวัง โชคดีว่าวันที่เกิดเหตุไม่ใช่วันประชุมที่มีผู้เข้ามาใช้บริการสภาจำนวนมาก
รองประธานสภาระบุด้วยว่า ส่วนกรณีน้ำรั่วที่ชั้นบี 1 เป็นเรื่องที่ฝ่ายอาคารสถานที่จะต้องดูแลหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไร สภายังมีจุดบกพร่องเยอะในการก่อสร้างที่ผ่านมา เมื่อเกิดเหตุต้องหาสาเหตุ และคนรับผิดชอบ ความบกพร่องมีอยู่เป็นเนืองๆ การใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงตาม TOR ก็มีอยู่ ใครที่รับผิดชอบช่วงใด ก็รับผิดชอบภารกิจที่รับไป ใครก่ออะไรไว้ก็ต้องรับกรรมตามนั้น
รายงานข่าวจากรัฐสภา แจ้งว่า บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่พักผ่อนเปิดโล่ง มีการปูพื้นไม้ ตั้งม้านั่งและโต๊ะไว้สำหรับนั่งพักผ่อนสูดอากาศภายนอก โดยสาเหตุของเพลิงไหม้เกิดจากการทิ้งก้นบุหรี่ ลงในถังขยะที่เป็นพลาสติก ทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นมาลามถึงพื้นไม้บางส่วน จนระบบสปริงเกลอร์ดับเพลิงทำงาน หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ได้เข้าเคลียร์พื้นที่ได้ทัน เหลือเพียงรอยเขม่าบนฝ้าเพดานและน้ำที่นองบนฟื้นไม้บางส่วน โดยหลังเกิดเหตุทางสภาได้นำโซ่เหล็กมาคล้องปิดประตู และติดป้ายงดใช้พื้นที่ชั่วคราวไว้ ซึ่งขณะที่ทราบตัวผู้กระทำแล้วเป็น ส.ส.รายหนึ่งแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบ และรอกองพิสูจน์ หลักฐานเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป
ทั้งนี้ พื้นที่รัฐสภาถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ปี 2568 เพื่อเป็นต้นแบบในการลดการบริโภคยาสูบในสังคมไทย ซึ่งริเริ่มโดยนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร