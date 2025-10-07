อนุทิน โยนถามรมว.ยธ. ปมย้ายขรก.ทำคดีฮั้วส.ว.-เขากระโดง ชี้ยกฎีกาทักษิณ เกิดสมัยทวี

‘อนุทิน’ โยนถามยุติธรรม ปมย้าย ขรก. บอกไม่ล้วงลูก ปมยกฎีกา ‘ทักษิณ’ เกิดสมัย ‘ทวี’
เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 7 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีมีการโยกย้ายข้าราชการในกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ที่ทำคดีฮั้วส.ว.กับเขากระโดงมาเป็นคณะทำงาน รมว.ยุติธรรม จะส่งผลต่อคดีหรือไม่ว่า ไม่ได้ไปล้วงลูก เหตุผลอะไรต่างๆ ในกระทรวงต้องไปถามเจ้ากระทรวง และต้องไม่ทำผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม ต้องให้ความเป็นธรรมและรักษาจริยธรรม หลักมีอยู่แค่นี้ ใครไม่ทำตามก็อยู่กับตนไม่ได้
เมื่อถามถึงกรณีการยกฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ที่กระทรวงยุติธรรมส่งความเห็นยกฎีกามาที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) นายอนุทินกล่าวว่า ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย ใครมีสิทธิที่จะทำอะไรได้เราก็ให้เป็นไปตามนั้น เราไม่ได้มองเป็นบุคคล ส่วนเรื่องนี้ตนต้องลงนามหรือไม่นั้นยังไม่ทราบ เอกสารยังมาไม่ถึง
เมื่อถามว่า มีกระแสข่าวว่ามีการยกฎีกาของนายทักษิณไปแล้ว นายอนุทินว่า การยกฎีกา ยกไปสมัย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง อดีต รมว.ยุติธรรม เมื่อท่านยกฎีกาไปแล้ว มันไม่น่าจะเกี่ยวกับอะไรกับรัฐบาลตน หรือหากจะมีการเกี่ยวพันเพราะเปลี่ยนรัฐบาลพอดีเราก็ต้องให้เกียรติท่าน เพราะ พ.ต.อ.ทวีได้ลงนามยกฎีกา คือไม่ให้อภัยโทษโดยอำนาจที่ท่านยังทำอยู่ขณะเป็น รมว.ยุติธรรม ตนจะไปแย้งได้อย่างไร
เมื่อถามย้ำว่า ยืนตามนั้นใช่หรือไม่ นายอนุทินตอบว่า ถือเป็นการตัดสินใจของ พ.ต.อ.ทวี ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนี้ ส่วนนายทักษิณจะขอพระราชทานอภัยโทษได้อีกหรือไม่นั้นตนไม่ทราบ ต้องไปตรวจสอบกฎหมาย