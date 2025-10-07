อนุทิน ลั่น ให้อำนาจ ‘กองทัพ-กต.’ เต็มที่ เดินหน้าผลักดันเขมรพ้นสระแก้ว

อนุทิน ยัน กองทัพ – กต. มีอำนาจชายแดนเต็มที่ ย้ำต้องผลักดันกัมพูชา ออกจากบ้านหนองจาน – หนองหญ้าแก้ว เผย จ่อลงพื้นที่ในเวลาที่เหมาะสม
เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 7 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีการผลักดันชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่บ้านหนองจาน บ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ว่า เมื่อวันที่ 6 ต.ค.ที่ผ่านมา มีการประชุมหารือกันแล้วก็ดำเนินการตามที่เรามีข้อตกลงไว้ เราก็ยังยืนยันว่า เขาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (จีบีซี) ซึ่งมีสาระสำคัญอยู่ 4 ข้อคือ ถอนอาวุธ ถอนกำลัง ปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ และบริหารสถานการณ์ชายแดนให้เรียบร้อย ส่วนไหนที่เป็นพื้นที่ของราชอาณาจักรไทยก็ต้องออกก็แค่นั้น
เมื่อถามว่า ขณะนี้มีการจับตามองในเรื่องของสิทธิมนุษยชนจะคืนความยุติธรรมให้กับคนไทยอย่างไร จะเป็นความยากลำบากในการตัดสินใจหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ไม่เห็นยากเลย คนไทยจะต้องได้รับความยุติธรรม คนไทยทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันอยู่แล้ว คนที่มารุกล้ำประเทศไทยถ้าเข้ามาโดยการบุกรุกก็ต้องออกไปชัดเจนแค่นั้น ไม่ใช่ว่าจะตอบมาว่าเขาไม่ทำ คือถ้าไม่ทำก็ไม่มีใครเจรจา
เมื่อถามว่า รัฐบาลมีแนวทางทำให้สังคมโลกมองเราในทางบวกใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า คืออย่างนี้ คนเป็นนายกฯ พูดเรื่องนี้มากไม่ได้ เพราะว่ามอบหมายไปหมดแล้ว ถ้าตนไปพูด ซึ่งมอบหมายไปแล้วว่าต้องรักษาอธิปไตย รักษาชายแดน รักษาแผ่นดินเป็นเรื่องของกองทัพ ให้อำนาจเต็มไปหมดแล้ว การสนับสนุนทุกอย่างจากรัฐบาลเต็มหมดแล้ว เหมือนเรื่องของการเจรจาทางการทูต จะพูดเรื่องเงื่อนไขอะไรต่างๆ กระทรวงการต่างประเทศรับไปดำเนินการหมดแล้ว และกรณีการดูแลประชาชนที่จังหวัดสระแก้วสิทธิต่างๆ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ดำเนินการตามที่ตกลงไว้ ทุกคนได้รับมอบอำนาจทั้งหมดให้ไปดำเนินการจัดการ
เมื่อถามว่า กรณีที่มีการเลื่อนการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (เจบีซี) ออกไปอย่างไม่มีกำหนดจะมีผลอย่างไร นายอนุทินกล่าวว่า ทุกอย่างมีเหตุมีผลของมันอยู่ ซึ่งตนได้มอบให้หน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบเต็มที่ เขาต้องดำเนินการตามนั้น ตนให้การสนับสนุนทุกอย่าง ถ้าตนไปพูดหรือสั่ง หรือพูดต่างกับเขาก็ทำงานไม่ได้ เวลาเขาไปเจรจากับใคร หรือสมมุติใครมาเจรจากับตน สมัยตนยังเป็นผู้น้อยอยู่ ก็ต้องถามว่าคุณมีอำนาจแค่ไหน ถ้าเขาบอกว่าเขาไม่มีอำนาจ ตนก็บอกว่าอย่าเสียเวลากับตนไม่คุยด้วย เพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนที่ไปเจรจาหรือจะไปทำอะไรกับใคร เขาได้อำนาจไปหมดแล้ว เขาตัดสินใจก็คือตนตัดสินใจ
เมื่อถามว่า จะมีโอกาสลงพื้นที่ด้วยตัวเองหรือไม่ นายอนุทินกล่าวยอมรับว่า “มี ซึ่งจะเป็นเวลาที่เหมาะสมก็ต้องดูด้วย” เมื่อถามว่า ในวันที่ 10 ต.ค.นี้ จะไม่สามารถผลักดันชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่บ้านหนองจานได้ใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า เขาก็มีการดำเนินการอยู่ ซึ่งหลักการได้บอกเขาไปแล้ว