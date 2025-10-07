เปิดเหตุผล ครม.อนุทิน นำชื่อ ธนพร ศรียากูล กลับเข้าเรียน วปอ. หลังถูกถอนยุครบ.เพื่อไทย

ครม.ยกเลิกมติครม.อิ๊งค์ ตัดชื่อ ธนพร พ้นหลักสูตร วปอ. ด้าน บวรศักดิ์ แนะ ให้นำเฉพาะเรื่องสำคัญระดับชาติ ชงครม. ด้าน “อนุทิน” กำชับ กลั่นกรองเรื่อง ก่อนเสนอ
เมื่อเวลา 13.30น. วันที่ 7 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติผลประชุมคณะมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบ ยกเลิกมติ ครม. เมื่อวันที่ 26 ส.ค.2568 สืบเนื่องกรณีที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(สลค.) เสนอ แจ้งให้ครม.รับทราบกรณีที่ศาลปกครองกลางมีคําสั่งให้จัดทําคําชี้แจง ในคดีหมายเลขดําที่ 1896/2568 ระหว่าง นายธนพร ศรียากูล ผู้ฟ้องคดี กับคณะรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 กับพวกรวม 3 คน ในคดีเกี่ยวกับการอนุมัติรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เข้าศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 68 ประจําปีการศึกษา 2568-2569 ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยสภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
โดย นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ให้ความเห็นว่า การพิจารณาบุคคล ไม่ควรเสนอมาอยู่ในวาระประชุมครม. เพราะควรจะเสนอเรื่องสำคัญของชาติ เช่น เรื่องเศรษฐกิจ ปากท้อง ภัยพิบัติ การ ที่ครม. มีมติเรื่องนี้ถือเป็นบรรทัดฐานที่ผิด จึงให้ยกเลิกมติดังกล่าว ขณะที่นายกฯ มีข้อสั่งการว่าต่อไปนี้ ส่วนราชการควรพิจารณาเรื่องให้ถี่ถ้วนก่อนเสนอเข้าครม. โดยนายบวรศักดิ์ ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า หากจะต้องนำเข้าครม. ให้เป็นดุลยพินิจของ นายกฯว่าจะบรรจุเข้าหรือไม่ โดยไม่ควรเป็นความเห็นของ ครม.และการนำรายชื่อบุคคลที่จะได้พิจารณาเข้าเรียนหลักสูตรหรือไม่นั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญ ที่จะต้องนำเข้าที่ประชุมครม.และมีความเห็นว่าต่อไปให้สภาวปอ.ทบทวนโดยไม่ต้องนำเข้าครม.
ผู้สื่อข่าวถามว่า จะนำชื่อนายธนพร ศรียางกูร ที่ถูกถอดออกจากหลักสูตร กลับมาหรือไม่ นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ไม่ได้นำชื่อกลับมา เมื่อเป็นการยกเลิกมติครม.26 ส.ค.68 ส่วนชื่อของนายธนพร ที่ไปร้องต่อศาลปกครองว่ามติครม.ในวันดังกล่าวไม่ชอบและให้ครม.ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวนั้น นายบวรศักดิ์ ให้ความเห็นในขั้นต้น ว่าเมื่อยกเลิกมติครม. เท่ากับว่ารายชื่อก่อนที่จะเข้าครม.วันที่ 26 ส.ค.68 ยังครบถ้วนคือ 99 รายชื่อ และแนวปฏิบัติต่อไปจากนี้ให้เป็นหน้าที่ของสภาวปอ.พิจารณารายชื่อโดยไม่ต้องนำเข้าครม.