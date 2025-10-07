นายกฯ ปัด ปมปล้นทองสุไหงโก-ลก รับน้องมทภ.4 ชี้เป็นพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึก ใช้กฎหมายได้เต็มที่
เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 7 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว. มหาดไทย กล่าวถึงกรณีเหตุคนร้ายปล้นร้านทองที่ สุไหงโก- ลก จ.นราธิวาส ว่า ตนได้รับรายงานมา ซึ่งพื้นที่ตรงนั้นต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ตำรวจต้องเป็นหน่วยงานหลักที่ต้องให้ความปลอดภัยกับประชาชนให้มากที่สุด
เมื่อถามว่า มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการรับน้องแม่ทัพภาคที่ 4 คนใหม่ เนื่องจากมาจากพื้นที่ภาคที่สอง นายอนุทิน กล่าวว่า ตนว่าไม่ว่าจะรับน้องรับพี่ เราก็ต้องมีแผนการในการให้ความปลอดภัยกับประชาชน ก็เป็นเรื่องของทั้งกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 รวมถึงทหาร โดยกองทัพภาคที่ 4 ดูแลในพื้นที่อยู่แล้ว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประกาศกฎอัยการศึก ฉะนั้นการดำเนินการด้วยความเข้มข้นสามารถจะทำได้