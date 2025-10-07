กล้าธรรม เปิดตัว 15 ว่าที่ผู้สมัครส.ส. มีนามสกุลบ้านใหญ่ เพื่อไทยเชียงราย ด้วย

ธรรมนัส เปิดตัว 15 ว่าที่ผู้สมัคร สส.กล้าธรรม เด็กเก่า พปชร.-รทสช. พรึบ หลานอดีต สส.เชียงราย เพื่อไทย โผล่สวมเสื้อด้วย
เมื่อเวลา 14.00 น. เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่พรรคกล้าธรรม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม พร้อมด้วย น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าธรรม และ นายหิมาลัย ผิวพรรณ สมาชิกพรรค แถลงเปิดตัวพร้อมสวมเสื้อแจ็คเก็ตพรรคให้กับว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. พรรคกล้าธรรม จำนวน 15 คน
โดย ร.อ.ธรรมนัส เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังมีว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ยังไม่สามารถเปิดตัวได้ ซึ่งบางคนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้นำในรัฐบาล เมื่อถึงเวลาจะแถลงให้ทราบอีกครั้ง และวันนี้ขอต้อนรับว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าสู่พรรคกล้าธรรม ซึ่งหลายคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วในสมัยที่ยังอยู่พรรคพลังประชารัฐด้วยกัน ที่ผ่านการเลือกตั้งปี2562 มาด้วยกัน ซึ่งพรรคกล้าธรรมพยายามหาจุดยืนให้แต่ละท่านได้ทำงาน ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งครั้งนี้
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า พรรคกล้าธรรมไม่มีฐานันดร แต่คือคนในครอบครัวเดียวกัน และพร้อมจะสนับสนุนทุกเรื่อง โดยหลังจากนี้ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าธรรม และนายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ จะหารือเพื่อวางยุทธศาสตร์สำหรับการเลือกตั้งต่อไป สำหรับว่าที่ผู้สมัคร สส.ภาคใต้ ตั้งแต่ชุมพรจนถึงนราธิวาส จะรอเปิดตัวอีกครั้ง ซึ่งขณะนี้พรรคกล้าธรรมผู้สมัครเกือบครบทุกเขตแล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เป็นกลุ่มที่ถูกทาบทามโดยนายหิมาลัย จำนวน 7 คน ได้แก่ 1.พล.ท. สิทธิชัย คัตตะพันธ์ อดีตผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 2.นายสุรชาติ ศรีบุศกร ส.ส.พิจิตร พรรคพลังประชารัฐ 3. จ.ส.อ.พัฒณปกรณ์ ดอนตุ้มไพร อดีตผู้สมัคร ส.ส.สุโขทัย พรรค รวมไทยสร้างชาติ 4.นางสาวปวีนา วัชราวรกุล อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติ 5.นายธีววงศ์ วรรดิ์พิพัฒน์ อดีตผู้สมัครนายกเทศมนตรี เทศบาลนครนนทบุรี พรรคประชาชน 6.นายชินกร ก้าววิทยาคม บัญชีรายชื่อ (ชนเผ่า ชาติพันธุ์) อดีตผู้สมัคร ส.ส.เชียงราย พรรคอนาคตใหม่ และ 7.นายนิโรธ สุนทรเลขา อดีต ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ และอดีตประธานวิปรัฐบาล
ส่วนว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ที่เหลือ ได้แก่ 8. น.ส.มนธิชา ไชยบาล ผู้แทนมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่า 9. น.ส.เพ็ญพัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา จังหวัดลำปาง 10.นางระพีพรรณ โพธิ์ทอง 11.นายวุฒิชาติ เกรียงเกศร 12.นายคำถีร์ ชื่นบาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 13.นายชิงขัย ก่อประภากิจ อดีตผู้สมัคร ส.ส.ตาก พรรคพลังประชารัฐ 14.นายวิกรม เตชะธีราวัฒน์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย หลานชายของนายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ อดีต ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย และ 15.นายชูพงษ์ คำจวง อดีตนายก อบจ.สกลนคร