ทภ.2 ชี้ โดรนเขมร บินล้ำฝั่งไทย 17 ลำ เผย กัมพูชา นำแบ๊กโฮปรับปรุงฐานที่มั่นขนาดใหญ่

ทภ.2 ยังพบโดรนเขมร บินล้ำเข้ามาฝั่งไทยอย่างต่อเนื่อง 17 ลำ 6 พื้นที่ และพบ กัมพูชานำรถแบ๊กโฮปรับปรุงฐานที่มั่นขนาดใหญ่
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาสถานการณ์โดยรวม มีการตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชา โดยตรวจพบโดรนบริเวณพื้นที่ปราสาทตาควาย 4 ลำ, พื้นที่โดนตวล 1 ลำ, พื้นที่ซำแต 3 ลำ, พื้นที่ภูผี 2 ลำ, พื้นที่ฐานปฏิบัติการหนองแค ร้อย.ทพ.2602 จำนวน 1 ลำ และบริเวณเหนือเนิน 350 จำนวน 6 ลำ และตรวจพบรถแบ๊กโฮ รถบรรทุก 10 ล้อ ทำการปรับปรุงที่มั่นขนาดใหญ่ คาดว่าเป็นการปรังปรุงบังเกอร์สำหรับหลบภัย
ปัจจุบันกองกำลังทั้ง 2 ฝ่าย ยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นของตนเอง ฝ่ายไทยจัดกำลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าม และเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติตอบโต้ตามสถานการณ์
การดำเนินงานด้านจิตอาสา ศอ.จอส.พระราชทาน จ.สุรินทร์, ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.25, พล.ต.สุคนธรัตน์ ชาวพงศ์ รอง มทภ.2, นายประภาส ศรีจันทร์เวียง รอง ผวจ.สุรินทร์, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา, หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในการที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เชิญเงินพระราชทาน จำนวน 42,000,000 บาท ไปมอบแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ มอบถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 800 ถุง แก่ผู้ประสบภัย และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา โดยมีจิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทาน ช่วยอำนวยความสะดวก ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
กองทัพภาคที่ 2 ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน เพื่อป้องกันการรับข้อมูลข่าวสาร ที่คลาดเคลื่อน บิดเบือน หรือข่าวปลอม (Fake news) ขอให้ประชาชน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร และติดตามข้อมูล จากช่องทางอย่างเป็นทางการจากส่วนราชการ ซึ่งสามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้อง และทันเวลา