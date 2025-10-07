ธรรมนัส  โว มี สส.ในมือ 80 คน ร่วมอุดมการณ์ กล้าธรรม สู้ศึกเลือกตั้ง จ่อเปิดตัวใหญ่หลายภาค

ธรรมนัส โว มี สส.ในมือ 80 คน ร่วมอุดมการณ์ กล้าธรรม เชื่อ เป็นพลังสู้ศึกเลือกตั้ง เผย ได้ตัวผู้สมัคร สส.เกือบครบแล้ว จ่อเปิดตัวใหญ่หลายภาค
เมื่อเวลา 14.15 น. วันที่ 7 ตุลาคม ที่พรรคกล้าธรรม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงยุทธศาสตร์การเลือกตั้งครั้งต่อไป ว่า พรรคกล้าธรรมไม่ใช่พรรคสาขาของพรรคการเมืองใด แต่เป็นพรรคที่ยืนหยัดบนอุดมการณ์ของตนเอง
โดยมีเป้าหมายคือการลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นร่วมกัน วันนี้เราเพิ่งเปิดตัวผู้สมัครใน 15 เขตของภาคเหนือตอนล่างเท่านั้น แต่ยืนยันว่าผู้สมัครของเรามีเกือบครบทุกเขตแล้ว การเปิดตัวครั้งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ ซึ่งเราจะทยอยเปิดในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า สำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มอบหมายให้ นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ และนายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ ส.ส.นราธิวาส พรรคกล้าธรรม เดินสายลงพื้นที่และจัดทีมผู้สมัคร เชื่อมั่นว่าขณะนี้มีอดีต ส.ส. และว่าที่ผู้สมัครหลายรายเข้ามาร่วมอุดมการณ์กับพรรคแล้ว และได้จัดคนลงสมัครครบทุกเขตเลือกตั้งในสามจังหวัดชายแดนใต้
เมื่อถามว่า ว่าที่ผู้สมัครที่เปิดตัวในวันนี้ หลายคนเคยอยู่พรรคเพื่อไทย และพรรคประชาชน หมายความว่าพรรคกล้าธรรมเปิดกว้างใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้สมัครที่เคยร่วมอุดมการณ์กับตนมาแล้ว ทั้งอดีต ส.ส. และผู้สมัครที่พ่ายแพ้เพียงไม่กี่คะแนนเมื่อการเลือกตั้งปี 2566 เราจะนำบทเรียนจากความพ่ายแพ้มาแก้ไข และทำให้พวกเขากลับมาเป็นผู้แทนของประชาชนได้ในการเลือกตั้งครั้งหน้า
เมื่อถามว่า หลังจากนี้จะมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครอีกหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ในเร็วๆ นี้ พรรคจะมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครเพิ่มเติม โดยเฉพาะบุคคลสำคัญในแวดวงการเมือง ซึ่งจะเปิดตัวครั้งใหญ่ครอบคลุมหลายภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคอีสาน รวมถึงภาคใต้
เมื่อถามว่า มองว่าพรรคภูมิใจไทย จะเป็นคู่แข่งในการเลือกตั้งหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ตนทำตัวเลข ณ เวลานี้ มี ส.ส.ปัจจุบันที่เป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์ ประมาณ 80 คน แต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายชื่อทั้งหมด แต่เชื่อว่าจะเป็นพลังสำคัญในการแข่งขันเลือกตั้ง
เมื่อถามว่า คาดหวังว่าพรรคกล้าธรรมจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า พรรคกล้าธรรมเติบโตทีละก้าว เราไม่ได้เร่งรีบ แต่มั่นคงเหมือนบางพรรคที่เริ่มจากเล็กๆ แล้วค่อยๆ ขยาย จนประสบความสำเร็จ เชื่อว่าภายใต้การนำของนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคทุกคน เราจะสามารถพาพรรคกล้าทำก้าวสู่ชัยชนะ มี ส.ส.ครอบคลุมทุกเขตเลือกตั้งทั่วประเทศได้