ธรรมนัส ส่งทีมกม. แจงกมธ.มั่นคงปม ‘เบน สมิธ’ เผย ไม่ว่าง ต้องลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วม

ธรรมนัส เผย ส่งทีมกฎหมาย แจง กมธ.มั่นคง แทนตัวเอง หลังถูกหนังสือเรียกเชิญ บอกไม่ว่าง ต้องลงพื้นที่ช่วยเหลือ ปชช. จากนํ้าท่วม
เมื่อเวลา 14.15 น. วันที่ 7 ตุลาคม ที่พรรคกล้าธรรม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ นายรังสิมันต์ โรม สส.พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐฯ เชิญ ร.อ.ธรรมนัส เข้าไปชี้แจ้งต่อกรรมมาธิการ กรณีความเกี่ยวข้องกับการรู้จักนาย เบน สมิธ นักธุรกิจชาวต่างชาติ ที่ ถูกเชื่อมโยงกับแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ว่า ตนเป็นผู้แทนราษฎร และตนก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อช่องหนึ่งไปหมดแล้วในเรื่องนี้
เมื่อถามถึงกรณีที่ กมธ.ส่งหนังสือถึง ร.อ.ธรรมนัส เพื่อให้เข้าไปชี้แจงเรื่องนี้ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า พรุ่งนี้ตนมีประชุมสภา จากนั้นก็จะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ที่ จ.นครสวรรค์ และ จ.ตาก ซึ่งตนได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายเข้าไปชี้แจงแทน
เมื่อถามว่า จะมีโอกาสที่จะเข้าไปชี้แจงต่อ กมธ.ด้วยตัวเองหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่ต้องชี้แจง เพราะสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ตนได้แถลงข่าวกับสำนักข่าวแห่งหนึ่งไปหมดแล้ว และสิ่งสำคัญที่สุด ณ เวลานี้ ปัญหาคือที่ เลขาฯ กกต.ไปให้ข่าวผิดแล้วไปพูดตามนายรังสิมันต์ คุณต้องรับผิดชอบคำพูดของคุณด้วย