อิ๊งค์ ไม่หวั่น พท.เลือดไหล เรียกความมั่นใจ ส.ส. ลั่น พร้อมแข่งทุกพรรค รอเวลาเปิดแคนดิเดตนายกฯ

‘แพทองธาร’ ลั่น ทำความมั่นใจให้ทุกคน บอกต้องแข่งกับทุกพรรค ขอ รอเวลาที่เหมาะสมเปิดตัว 3 แคนดิเดตนายกฯ
เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 7 ตุลาคม ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรค พท. ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมถึงกรณีมีการประเมินว่าการเลือกตั้งครั้งหน้า พรรค พท.จะได้ ส.ส.ไม่เท่าเดิม ตั้งเป้าหมายการเลือกตั้งครั้งหน้าไว้อย่างไรบ้าง ว่า มีการประเมินต่างๆ นานา ถ้าการประเมินผลออกมาไม่ค่อยดี เราก็มีโอกาสปรับปรุง เราพยายามให้ความมั่นใจกับทุกคน
เมื่อถามว่า ในระยะเวลา 4 เดือน มีกระแสข่าวว่าเลือดไหลออกอย่างต่อเนื่อง เราจะมีอะไรมัดใจ ส.ส.ให้อยู่กับเราอย่างไรบ้าง น.ส.แพทองธารกล่าวว่า เลือดที่ไหลไปมา เราคิดว่าวันนี้เราเห็นแล้วว่าเราเปิดมาเกือบ 50 เปอร์เซ็นต์แล้ว ซึ่งก็มั่นใจว่าเป็นความเชื่อมั่นหนึ่งที่ให้ ส.ส.ได้รู้ว่าเราไปต่อแน่นอน และเราก็เต็มที่อย่างแน่นอน แต่จากกระแสข่าวที่ออกมา ตนได้คุยกับ ส.ส.ในแต่ละพื้นที่เอง สิ่งไหนที่ไม่เข้าใจ ก็ได้ปรับความเข้าใจ ที่ตนเข้าพรรคทุกวัน ได้คุยกับ ส.ส.ทุกวัน ทุกพื้นที่ เพื่อที่จะได้รู้ความตั้งใจอย่างแท้จริง ส่วนที่วันนี้มีบางนามสกุลที่พ่อย้ายไปพรรคอื่น แต่ลูกยังอยู่พรรค พท. เราก็ขอคนที่อยู่พรรคเรา เชิญชวนให้เขากลับมา
เมื่อถามถึง แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรค พท. ที่บอกว่าจะเปิดตัวในเวลาที่เหมาะสม ได้ทาบทามไว้แล้วหรือไม่ น.ส.แพทองธารกล่าวว่า มีแล้ว แต่ยังไม่บอก ยังเป็นความลับ สื่อจะได้ตื่นเต้น
ถามย้ำว่าใน 3 คน มีมาจากในตระกูลชินวัตรหรือไม่ นางสาวแพทองธารกล่าวว่า “ไม่มี ยังไม่มี”
เมื่อถามว่า การประเมินพรรคคู่แข่งที่น่ากลัวตอนนี้คือพรรคภูมิใจไทย (ภท.) เพราะมีทั้ง ส.ส. และกลุ่มการเมืองที่ไหลออก จะแก้เกมอย่างไร น.ส.แพทองธารกล่าวว่า จริงๆ แล้วเราต้องสร้างยุทธศาสตร์เพื่อแข่งขันกับทุกพรรคอยู่ เราก็แสดงจุดยืนของเราให้ได้ว่าถ้าเลือกเรา ได้อะไรบ้าง ส.ส.ของเราทำหน้าที่ผลักดันนโยบายได้อย่างไรบ้าง คือแก่นสารที่สำคัญ เกมการเมือง ก็เป็นเกมการเมือง แต่ประชาชนต้องไว้ใจให้ได้ว่าเลือกแล้วจะทำประโยชน์ให้เขาได้อย่างแท้จริง