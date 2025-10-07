สุริยะ มั่นใจพท.กระแสพุ่ง สวนทางปชน.วูบหนัก เหตุโหวตอนุทิน ตั้งเป้า 200 เก้าอี้ 

“สุริยะ” ลั่นปชน.กระแสตก พท.กระแสพุ่ง โวกวาด สส.ได้ 200 ฟาก “อิ๊งค์” ชูนิ้วโป้งบอกมีกำลังใจ
เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 7 ตุลาคม 2568 ที่พรรคเพื่อไทย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตรองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งตนเองอยู่กับพรรคไทยรักไทยมาตั้งแต่ 2544 จนมาถึงปัจจุบันยังอยู่ที่นี่ รู้จักส.ส.ที่ร่วมเป็นร่วมตายกันมาจำนวนมาก และตนเองได้ดูข้อมูลจากกระแสโซเชียลมีเดีย เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนหลังจากพรรคประชาชนไปสนับสนุนให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกฯ กระแสทางพรรคประชาชนตกลงอย่างมาก จากเดิมที่แต่ละโพสต์มีผู้กดถูกใจหลักหลายหมื่น ประมาณ 8 หมื่น ตอนนี้เหลือแค่หมื่นเดียว และที่ผ่านมาแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทย ก็เป็นคู่แข่งโดยตรงกับแคนดิเดตของพรรคประชาชนโดยตรง
“การที่กระแสพรรคประชาชนตกลง เราก็จะได้ ส.ส.เพิ่มเติมขึ้น ตนเองเชื่อมั่นในเรื่องนี้ และตั้งเป้าส.ส.ของพรรคเพื่อไทย จะได้ไม่น้อยกว่า 200 คน บวกลบ 10 % แล้วคอยพิสูจน์กันตอนเลือกตั้ง ขอความเชื่อมั่น รอดู พิสูจน์คำพูดของตนเองว่าจะจริงหรือไม่จริงอย่างไร ก็ตามคาดการณ์ว่า สำหรับกระแสของพรรคประชาชนที่ตกลงไป ประเมินว่าจะได้ ส.ส.ไม่เกิน 100 ที่นั่ง ส่วนพรรคภูมิใจไทยที่มี ส.ส.เดิม 70 ที่นั่ง เมื่อรวมกับ ส.ส.ที่ดึงมาจากพรรคอื่น น่าจะมี ส.ส. ประมาณ 120 ที่นั่ง” นายสุริยะ กล่าว
หลังนายสุริยะให้สัมภาษณ์เสร็จสิ้น น.ส.แพทองธาร ที่ยืนอยู่ด้านข้างได้ยกนิ้วโป้งให้ 2 นิ้ว ก่อนกล่าวว่า ดิฉันมีความภูมิใจที่ได้แต่งตั้งท่านสุริยะ เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ก่อนที่จะหันไปพูดกับนายสุริยะว่า “เยี่ยม ดีใจ และมีกำลังใจเลยค่ะ“