ครม.เด้งด่วน อธิบดีป่าไม้ โยกไปกรมทรัพยากรธรณี หลังเข้าทำงานไม่ถึงวัน
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่ทำเนียบ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ราย
ดังนี้ 1. นายพิชิต สมบัติมาก อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 2. นายยงยุทธ นาควิโรจน์ อธิบดีกรมป่าไม้ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 3. นายนิกร ศิรโรจนานนท์ รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมป่าไม้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง
สำหรับนายยงยุทธนั้น ก่อนหน้านี้ที่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน อดีตรัฐมนตรี ทส. เคยถอนชื่อออกกลางคัน ระหว่างส่งให้ ครม.พิจารณา เนื่องจากมีผู้ท้วงติงว่า นายยงยุทธมีการถูกตรวจสอบเรื่องอะไรกับทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) หรือไม่ ซึ่งหลังจากการตรวจสอบแล้ว ไม่มีอะไรติดขัด กระทั่งผ่านการอนุมัติจาก ครม.
อย่างไรก็ตาม นายยงยุทธมีกำหนดการเข้าทำงานในกรมป่าไม้ในวันนี้ (7 ตุลาคม) แต่ปรากฏว่า ในช่วงบ่าย มีคำสั่งให้ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี