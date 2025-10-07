ครม.เห็นชอบ ย้าย 7 บิ๊กกระทรวงคลัง ปิ่นสาย นั่งอธิบดี 7 วัน ถูกแขวนเป็นรองปลัด
วันที่ 7 ต.ค.ที่ทำเนียบ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี( ครม.)ว่า ครม.เห็นชอบ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตามที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ จำนวน 4 ราย
ได้แก่ 1.นายวิทยา แก้วมี รองอธิบดีกรมชลประทาน ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง
2. นายพรเทพ ศรีธนาธร ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
3. นางฐิติพร หลาวประเสริฐ รองอธิบดีกรมประมง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมประมง
4. น.ส.สุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นต้นไป
นอกจากนี้ยังเห็นชอบโยกย้ายข้าราชการกระทรวงการคลัง จำนวน 7 ราย ดังนี้
1.โอน นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมธนารักษ์
2.โอน นายปิ่นสาย สุรัสวดี อธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
3.โอนน.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมศุลกากร ดำรงตำแหน่งอธิบดี กรมสรรพากร
4.โอน นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ดำรงตำแหน่งอธิบดี กรมศุลกากรกระทรวงการคลัง
5.โอน นายคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมธนารักษ์ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง
6.โอน นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ (นักบริหารสูง)สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
7.ย้าย นายพนิต ธีรภาพวงศ์ ที่ปรึกษากฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นต้นไป