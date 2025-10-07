มติครม. ตั้งบิ๊กล็อต ข้าราชการการเมือง มีชื่อ ศุภชัย ใจสมุทร นั่งเลขาฯรมว.ยุติธรรม
มติครม. – เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี ( ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบ แต่งตั้งข้าราชการการเมือง หลายตำแหน่ง ดังนี้ กระทรวงพาณิชย์ แต่งตั้ง นายวรวุฒิ โปษกานนท์ เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แต่งตั้ง 1.นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2.น.ส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
กระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้ง 1.นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 2.นายชาญวิทย์ มุนิกานนท์ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 3.น.ส.อนงค์นาถ จ่าแก้ว เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 4.นายสุธี พงษ์เพียรชอบ เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
กระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้ง 1.นายยอดศักดิ์ รักษาแก้ว เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 2.นายอัครนันท์ อริยศรีพงษ์ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 3.น.ส.จิตศ์ตราฎ์ หมีทองธนกรณ์ เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 4.น.ส.พิมพ์สุดา เพ็ญแสง เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ของ นายวรโชติ สุคนธ์ขจร รมช.สาธารณสุข ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 6 ราย ดังนี้ 1.นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2.นายภูผา ลิกค์ ให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3.นายธนสาร ธรรมสอน เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของ นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ รมช.เกษตรฯ 4.นายธัญญวัฒน์ พากเพียร เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของนายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ 5.นายนัจมุดดีน อูมา เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของนายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ รมช.เกษตรฯ 6.นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของนายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ รมช.เกษตร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
กระทรวงยุติธรรม แต่งตั้ง นายศุภชัย ใจสมุทร เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แต่งตั้ง นายกองตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
ครม.เห็นชอบ แต่งตั้ง ว่าที่ร้อยตรี ศรัณย์ สมานพันธ์ เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ของนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
นอกจากนั้นครม. เห็นชอบแต่งตั้ง นายชนินทร์ แก่นหิรัญ เป็นกรรมการในคณะกรรมการการบินพลเรือน แทนกรรมการเดิม ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ตามที่กระทรวงคมนาคม เสนอ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคมเป็นต้นไป
นอกจากนั้น ครม.เห็นชอบ แต่งตั้ง นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล เป็นผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามมติคณะกรรมการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในการประชุมครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568 และครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป