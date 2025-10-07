บวรศักดิ์ นำ ข้าราชการทำเนียบ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เสริมสิริมงคล วันออกพรรษา

บวรศักดิ์ นำรมต.-หน.ส่วนราชการ-ขรก.ทำเนียบฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เป็นสิริมงคล วันออกพรรษา
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 7 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปาฐกถาธรรม โดยนิมนต์เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช และพระสงฆ์ 10 รูป ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์
โดยมีพล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมช.กลาโหม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน อาทิ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายสุรพงษ์ มาลี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ข้าราชการจากสภาความมั่นคงแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ข้าราชการภายในทำเนียบรัฐบาล ร่วมพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงาน พร้อมกับน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ และสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีต่อความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ให้เกิดความมั่นคงในสังคมไทย