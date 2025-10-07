ภท. ประชุมพรรคร่วมรบ. ลุยงานสภา รักษาองค์ประชุมส.ส.-ส.ว. ดันแก้รัฐธรรมนูญ

โฆษกภท. แจง ประชุมพรรคร่วมเดินหน้างานสภาฯ รักษาองค์ประชุมสส.-สว. ดันแก้รธน.
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 7 ตุลาคม ที่พรรคภูมิใจไทย มีการประพรรคร่วมรัฐบาล โดย นายภราดร ปริศนานันทกุล รมต.ประจำสำนักนายกฯ เป็นประธานการประชุม ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลเข้าร่วมอย่างคึกคัก
จากนั้นเวลา 16.45 น. น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย โฆษกพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สส.ราชบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ นายอัคร ทองใจสด รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ ร่วมแถลงข่าวการประชุมพรรคร่วมรัฐบาล
โดยน.ส.แนน แถลงว่า วันนี้เป็นการ “ประชุมพรรคร่วมรัฐบาล” ไม่ใช่เป็นการประชุมของพรรคภูมิใจไทย และเหตุที่ต้องประชุมร่วมกันเนื่องจากมีวาระการพิจารณาค้างอยู่ในสภาฯ และใช้เวลาโหวตพอสมควร วันที่ 6 ต.ค.ได้รับการประสานจากวิปฝ่ายค้านต้องการให้พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)อากาศสะอาด ผ่านการพิจารณาโดยเร็ว จึงเชิญพรรคร่วมมาหารือร่วมกัน เพื่อให้กฎหมายผ่านสภาไปได้อย่างราบรื่น
และยังได้หารือวาระของสภาฯในสัปดาห์หน้า ที่จะมีการประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยหารือเรื่องการรักษาองค์ประชุมของทั้งสส.และสว. แต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียด