ไชยชนก แจ้งความแล้ว ถูกจ่ายสินบน 40 ล้าน ตร.เค้นสอบ 6 ชม. เผยคนติดต่อเป็นนายบ่อนดังกัมพูชา
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ว่า เมื่อวันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าแจ้งความกับ พ.ต.ท.เผ่าภูมิ สมหมาย รอง ผกก.(สอบสวน) กก.1 บก.ป. หลังการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ว่า มีผู้มาติดสินบน 40 ล้านบาท เพื่อแลกกับการไม่ให้เร่งปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์ และพนันออนไลน์ โดยต้องการให้ตำรวจกองปราบฯ ติดตามจับกุมตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดี
ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า กรณีการติดสินบนดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา 144 ที่ระบุว่า ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งนี้มีรายงานว่า ภายหลังการแจ้งความพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำนายไชยชนกติดต่อกันนานกว่า 6 ชั่วโมง จนทราบว่า เมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา มี บุคคลหนึ่งที่ทำธุรกิจบ่อนการพนันในประเทศกัมพูชา ได้ไปพบกับ ผู้ชำนาญการส่วนตัวของ ส.ส. โดยบอกว่าจะจ่ายเงิน จำนวน 40 ล้านบาทต่อเดือนให้กับนายไชยชนก เพื่อแลกกับการไม่ให้เร่งปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมออนไลน์
ต่อมาผู้ชำนาญการส่วนตัวของ ส.ส. ได้นำเรื่องดังกล่าวไปบอกกับ ส.ส.ภาคใต้ของพรรคภูมิใจไทย จนกระทั่งวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา ส.ส.คนดังกล่าวได้นำเรื่องมาบอกให้นายไชยชนกทราบ ก่อนที่จะนำไปแถลงในสภาผู้แทนฯ
ภายหลังนายไชยชนกทราบว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามกฎหมาย จึงนำเรื่องเข้าแจ้งความที่กองปราบปราม เพื่อให้จับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดี
ต่อมาหลังจากรับแจ้ง พล.ต.ต.พัฒศักดิ์ บุฝผาสุวรรณ ผบก.ป. ได้รายงานไปยังผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ก่อนที่พนักงานสอบสวนกองปราบฯ จะเร่งรวบรวมหลักฐานจนเสร็จสิ้นแล้ว
ก่อนจะมีการส่งสำนวนการสอบสวนให้กับ ป.ป.ช.พิจารณาในวันพรุ่งนี้ (8 ต.ค.) เนื่องจากเป็นการกระทำความผิดต่อเจ้าหน้าที่รัฐ และการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา 144 นั้น ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ มาตรา 176 ที่ให้ส่งสำนวนการสอบสวนให้กับคณะกรรม ป.ป.ช.ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป