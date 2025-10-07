กระทรวงทรัพย์ ย้ายเดือดระดับ 9 ล็อตใหญ่ หลังรับตำแหน่งใหม่ได้วันครึ่ง-เด็กปลัดตุ๋มโดนล้างบาง

‘กระทรวงทรัพยากรฯ’ ย้ายอีกระดับ 9 ล็อตใหญ่ ‘พนัชกร โพธิบัณฑิต’ อดีตหัวหน้าชุดพญาเสือผงาดป่าไม้เขตตาก ส่วนผอ.สำนักสัตว์ป่ากรมอุทยานฯ เด้งไปเป็น ผอ.ทสจ.สุราษฎร์ หลังตั้งมาทำงานได้วันครึ่ง พร้อมล้างบางเด็ก ‘ปลัดตุ๋ม’
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ เทียบเท่าระดับ 9 หลายตำแหน่ง ได้แก่ ว่าที่ พ.ต.สุเทพ เจือละออง ผอ.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 กรมทรัพยากรทางทะเล เป็น ผอ.กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลฯ จตุรเทพ โควินทวงศ์ ผอ.กลุ่มงานปฏิบัติราชการประจำศูนย์อำนวยการารักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) กรมทรัพยากรทางทะเลฯ เป็น ผอ.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 นายกนก ชิยางคบุตร ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ เป็น ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.ปทุมธานี (ผอ.ทสจ.ปทุมธานี)
นายฐิติกร กิตตินันท์ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและอากาศยาน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ เป็นผอ.ทสจ.สมุทรปราการ นายณัฐพร รักบำรุง ผอ.ทสจ.สุราษฎร์ธานี เป็นผอ.ทสจ.สตูล นายสรายุทธ บุญขัน ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 4 (นครสวรรค์) กรมควบคุมมลพิษ เป็น ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมฯ ที่ 3 พิษณุโลก ปัญญา วรเพชรยุทธ ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมฯ ที่ 13 ชลบุรี เป็น ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมฯ ที่ 4 นครสวรรค์ น.ส.กุลชา ธนะขว้าง ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมฯ ที่ 11 นครราชสีมา เป็น ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมฯ ที่ 13 ชลบุรี นายมนตรี เกียรติเผ่าพันธุ์ ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมฯ ที่ 10 ขอนแก่น เป็น ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมฯ ที่ 11 นครราชสีมา นางรวมทรัพย์ คะเนะดะ ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมฯ ที่ 8 ราชบุรี เป็นผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมฯ ที่ 6 นนทบุรี
นายสมเกียรติ ยอดมาลี ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ (สบอ.) 11 พิษณุโลก กรมอุทยานฯ เป็น ผอ.สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานฯ นายปรมินทร์ แสนทรงศักดิ์ ผอ.กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลฯ เป็นผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ น.ส.อาทิตา จุ้ยจู่เอี้ยม ผอ.สำนักงานทรัพยกรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 กรมทรัพยากรทางทะเลฯ เป็นผู้ตรวจราชการกรมน้ำ
นายเทอดไทย ขวัญทอง ผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานฯ เป็น ผอ.ทสจ.สุราษฎร์ธานี นายภูษิต หิรัญพฤกษ์ ผอ.สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ เป็นผอ.ทสจ.นครนายก นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผอ.สบอ.3 บ้านโป่ง เป็นผอ.ทสจ.อ่างทอง นายจุลกร เมืองแก้ว ผอ.สบอ.8 ขอนแก่น เป็น ผอ.ทสจ.ตรัง นายราชันย์ บัวตรี ผอ.ทสจ.สุรินทร์ เป็น ผอ.สบอ.3 บ้านโป่ง นายณัฐวัฒน์ นุ้ยศรีราม ผอ.ทสจ.ตรัง เป็นผอ.สบอ.8 ขอนแก่น นางชยาภร อามระดิษฐ์ ผอ.ทสจ.อุทัยธานี เป็นผอ.สบอ.12 นครสวรรค์ นายพนัชกร โพธิบัณฑิต ผอ.ทสจ.หนองบัวลำภู เป็นผอ.สบอ.14 ตาก
นอกจากนั้นยังมีคำสั่ง แต่งตั้ง
- นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ เป็นรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
- นางชมพูนุช ดลสุขเลิศ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรน้ำ เป็นผู้ตรวจราชการกรมน้ำ เป็นต้น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับตำแหน่งที่น่าสนใจคือตำแหน่งตำแหน่งของ นายเทอดไทย ขวัญทอง ที่เพิ่งมีคำสั่งย้ายจาก ผอ.สบอ.5 นครศรีธรรมราช มาเป็น ผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า เมื่อวันที่ 24 ก.ย.ที่ผ่านมา ล่าสุดถูกย้ายไปเป็น ผอ.ทสจ.สุราษฎร์ธานี หลังจากถูกแต่งตั้งเป็น ผอ.สำนักสัตว์ป่า และทำงานได้เพียง 1 วันครึ่ง
นอกจากนั้นยังมีในรายชื่อของ นายพนัชกร โพธิบัณฑิต ผอ.ทสจ.หนองบัวลำภู อดีตหัวหน้าชุดพญาเสือ ที่ได้รับการผลักดันจาก นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร อดีต ผอ.สำนักอุทยานฯ ในฐานะคณะที่ปรึกษา นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทรัพยากรฯ ไปนั่งในตำแหน่ง ผอ.สบอ.14 ตาก
ทั้งนี้ มีรายงานว่าการโยกย้ายครั้งนี้บุคคลที่มีความใกล้ชิดกับ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รมว.พาณิชย์ และอดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ ถูกโยกย้ายจำนวนหลายราย และยังจะมีคำสั่งโยกย้ายออกมาอีกหลายล็อต ทั้งในตำแหน่ง ผอ.สบอ.หรือป่าไม้เขต ที่ยังไม่ลงตัว ตำแหน่ง ผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ที่ยังไม่ได้แต่งตั้งคนมาแทน
อีกทั้งมีข้าราชการระดับ 9 เกษียณอายุราชการ โดยเฉพาะตำแหน่ง ผอ.ทสจ.หลายจังหวัดที่ยังไม่มีการแต่งตั้งเข้ามาทดแทน