รัฐบาล แย้มจัดดีเบตเอ็มโอยู ดึงเห็นต่างขึ้นเวที บัวแก้ว พร้อมให้ความรู้ ปชช.
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนรับหนังสือจากกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย หรือ คปท. และกองทัพธรรม นำโดย นายพิชิต ไชยมงคล ที่ทำถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยนายพิชิตระบุว่า ข้อเรียกร้องประกอบด้วย เรื่อง MOU43-44 จุดยืนคือ ไม่เห็นด้วยกับการทำประชามติ และมองว่าการทำประชามติเป็นการผลักภาระให้กับประชาชน และเห็นว่าต้องยกเลิก MOU โดยรัฐบาล แต่ก็พร้อมให้เกิดเวทีในการถกเถียงกันอย่างจริงจัง
นายภราดร กล่าวว่าจะรับไว้ นำไปหารือกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในประเด็น MOU 43 และ 44 เห็นด้วยในส่วนของการเปิดเวทีให้ประชาชนได้ออกมาร่วมแสดงความคิดเห็น และสิ่งสำคัญคือให้นักวิชาการทั้งฝ่ายสนับสนุนให้ยกเลิกกับฝ่ายไม่สนับสนุนให้ยกเลิก ได้พูดคุยด้วยเหตุและผล เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจ ถ้าหากจะเดินหน้าไปถึงการลงประชามติประชาชนก็จะได้เข้าใจ
ส่วนการทำความเข้าใจกับประชาชนเรื่อง MOU 43 และ 44 โพลออกมาประชาชนไม่เข้าใจจะอธิบายอย่างไร นายภราดร กล่าวว่า เป็นเรื่องจำเป็น และเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องทำความเข้าใจกับประชาชน ทางที่ดีที่สุดคือเอาทั้งสองฝ่ายสนับสนุนและไม่สนับสนุนมาดีเบตกัน ให้ความรู้กับประชาชน ไม่ใช่แค่เวทีทีเดียวแต่ควรจะมีแบบต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ
นายสิริพงศ์กล่าวว่า สำหรับพื้นที่บ้านหนองจาน อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นายกรัฐมนตรี ให้แนวทางว่า
จะไม่มีการย่อหย่อน จะดำเนินการโดยใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ตอนนี้ในพื้นที่มีการสนธิกำลังเพื่อเตรียมความพร้อมระหว่าง ฝ่ายปกครอง ตำรวจ และทหาร หวังว่าวันที่ 10 ตุลาคม ผลของการดำเนินการจะออกมาดีเป็นที่พึงพอใจ
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงการต่างประเทศพยายามจะให้ข้อมูลประชาชนให้มากที่สุด ต้องให้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่จะทำให้ประชาชนรู้ว่าวิธีการจะเป็นอย่างไร รูปแบบจะเป็นแบบใด ส่วนการทำประชามติจะทำรูปแบบใดต้องพูดคุยกัน ขอเวลาให้ได้คุยกัน เพราะขณะนี้ไม่ใช่แค่นโยบายของกระทรวงการต่างประเทศ แต่เป็นนโยบายของรัฐบาล ทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำด้วยความรอบคอบ เพราะเป็นผลประโยชน์ของประเทศ และถ้าจะให้ประชาชนมีส่วนในการตัดสินใจก็จะต้องทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลมากที่สุด
นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับเรื่องเอ็มโอยูนั้นควรจะต้องถามความเห็นของประชาชน เพราะเป็นสิ่งที่ประชาชนสนใจ และมีผลต่อผลประโยชน์ของประเทศ เราอยากให้เป็นสังคมประชาธิปไตย ย้ำว่าเราอยากให้ประชาชนตัดสินใจบนข้อมูลที่มากที่สุด แต่ตอนนี้ขอให้เราพิจารณากันให้รอบคอบก่อน
ส่วนมีการหารือกับทางกองทัพหรือไม่ ว่าเอ็มโอยูทั้งสองฉบับยังมีความจำเป็นหรือไม่ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า คงไม่ใช่แค่กองทัพอย่างเดียว แต่กระทรวงการต่างประเทศต้องดูในข้อกฎหมายด้วย ต้องคุยกันในแต่ละฝ่าย ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องตัดสินใจแบบรีบเร่ง ต้องมานั่งคุยให้รอบคอบ