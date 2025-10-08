ทร.เผย สิ้นเดือนนี้เสร็จแน่ ถนนชายแดนไทย-กัมพูชา ช่วงโป่งน้ำร้อน พร้อมใช้เคลื่อนกำลังพล

‘โฆษก ทร.’ เผยสิ้นเดือน ต.ค.นี้ ถนนชายแดนไทย-กัมพูชา ช่วงโป่งน้ำร้อน จันทบุรี พร้อมใช้งาน เคลื่อนกำลังพล บอก ‘ผบ.ทร.’ ลงพื้นที่ให้กำลังใจกำลังพล-ตรวจเยี่ยมความพร้อม หากจำเป็นต้องมีการใช้กำลัง เหตุสถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจ
เมื่อเวลา 08.45 น. วันที่ 8 ตุลาคม ที่สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ กล่าวถึงกรณี พล.ร.อ.ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ลงพื้นที่ชายแดนจันทบุรี-ตราด เพื่อติดตามสถานการณ์สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาว่า เป็นการเข้าไปเพื่อรับทราบสถานการณ์ล่าสุด ทั้งสถานการณ์ด้านการข่าวและความพร้อมของฝ่ายไทย หากเกิดเหตุการณ์จำเป็นต้องมีการใช้กำลัง
ขณะเดียวกัน ยังเป็นการติดตามการแก้ปัญหารุกล้ำชายแดนบริเวณจันทบุรีและตราด ในพื้นที่ 17 จุดที่เป็นประเด็น รวมถึงในพื้นที่ จ.ตราด จากผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดและจันทบุรี เรื่องการรุกล้ำพื้นที่อธิปไตย อย่างสิ่งปลูกสร้าง 3 หลัง การขุดคูเลต ป่ายาง และฐานที่มั่นทางการทหาร โดยมีการแก้ไขตามลำดับ เป็นที่น่าพึงพอใจ ซึ่งผู้บัญชาการทหารเรือได้มีการกำชับให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพราะเป้าหมายสูงสุดคือต้องการให้สิ่งที่รุกล้ำทั้งหมดออกจากพื้นที่เส้นปฏิบัติการบนแผ่นดินไทย
นอกจากนี้ ยังเป็นการติดตามนโยบายตามมติสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในการติดตั้งรั้วบริเวณแนวชายแดน โดย ผบ.ทร.ได้ลงพื้นที่บริเวณหลักเขตที่ 52 ถึง 58 คาดว่าจะเป็นจุดแรกที่สามารถมีรั้วได้ โดยที่ทั้งสองฝ่ายให้ความยินยอมและมีปัญหาน้อยที่สุด อะไรที่ทำได้ก็ควรทำก่อน อีกทั้งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดยังได้กำชับให้เร่งสำรวจและออกแบบว่ารั้วที่จะมีขึ้นจะมีลักษณะเช่นไร เพื่อป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ ทั้งการลักลอบลำเลียงยาเสพติด ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย เพื่อสร้างความมั่นคงในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความอุ่นใจและปลอดภัยในการดำรงชีวิต
สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ยังเป็นการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ปฎิบัติหน้าที่อยู่บริเวณพื้นที่ชายแดน ซึ่งเป็นพื้นที่ตึงเครียด โดยเป็นการให้กำลังใจและขอบคุณในความเสียสละของกำลังพลในพื้นที่ แม้ว่าบางส่วนจะยังไม่มีการสับเปลี่ยนกำลัง เนื่องจากสถานการณ์ยังไม่เป็นที่น่าไว้วางใจ จึงยังคงต้องตรึงกำลังส่วนหนึ่งไว้
โฆษกกองทัพเรือกล่าวถึงความคืบหน้าในการสร้างถนน บริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้วยว่าเป็นการสร้างอยู่บริเวณพื้นที่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ใกล้กับด่านบ้านแหลม ที่เกิดจากการลุกล้ำอธิปไตย ทั้งพื้นที่รูปตัวยูและพื้นที่รูปตัว ก. ซึ่งมีลักษณะเป็นจะงอยยื่นเข้าไปในฝั่งกัมพูชา โดยฝ่ายตรงข้ามมีการดัดแปลงภูมิประเทศ ขุดคูเลต เพื่อให้กระแสน้ำเปลี่ยนทิศทางและตัดพื้นที่ส่วนที่เป็นจะงอยออกไป
จากที่ทหารไทยตรวจพบจึงพยายามปรับภูมิประเทศให้กลับมาเหมือนเดิมด้วยการถมพื้นที่คู และหลังจากประชาชนรับทราบก็ได้มาร่วมมือกับฝ่ายทหารในการใช้กำลังทรัพย์ เครื่องมือหนัก และแรงงานในการถมคูเล็กๆ เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวกลับมาเป็นของไทยเหมือนเดิม พร้อมยังเล็งเห็นว่าในพื้นที่ตัวยูและพื้นที่ตัว ก. เป็นพื้นที่ยากลำบากในการเข้าถึง และส่งกำลังบำรุง รวมไปถึงการดำเนินยุทธวิธี ทุกภาคส่วนจึงรวมตัวกันในการระดมทุน
ผบ.ทร.กล่าวว่า ขอบคุณประชาชนที่ยังช่วยงานราชการทางทหารในการสร้างถนน 15 กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้คืบหน้าไปแล้วกว่า 13 กิโลเมตร คาดการณ์ว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ และหลังจากนั้นอาจมีการปรับปรุงต่อ โดยการนำลูกรังมาเททับบริเวณด้านหน้าถนน แต่สิ้นเดือนนี้ทหารจะสามารถใช้ถนนสายดังกล่าวในการเคลื่อนกำลังพลทางยุทธวิธีได้
ส่วนที่ประชาชนอาจไม่เข้าใจถึงการทำงานของกองทัพ จนเกิดกระแสทางสังคมในหลายเรื่อง โฆษกกองทัพเรือยืนยันว่า กองทัพเรือจะพยายามทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด ซึ่งเรามีอำนาจและหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตย จึงขอให้ความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าเราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดจะไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียว