นักวิชาการอิสระ ชี้เหตุ “วีริศ” ลาออก รฟท. ปมร้อนคดีที่ดินเขากระโดง-มองปลอดภัยทางกฎหมาย
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม นายวัส ติงสมิตร นักวิชาการอิสระ อดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา และอดีตประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เปิดเผยบนเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า เมื่อวานนี้ (7 ตุลาคม 2568) มีรายงานข่าวว่า เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ยื่นใบลาออกจากตำแหน่ง มีผลวันที่ 30 ตุลาคม 2568 เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 30 วัน โดยระบุเหตุผลว่า ต้องการมีเวลาดูแลบิดามารดา ทั้งของตนเองและของคู่สมรส ที่มีอายุมาก บอร์ดการรถไฟรับทราบแล้ว
นายวัส กล่าวว่า เหตุในการลาออกครั้งนี้ คาดว่าส่วนหนึ่งน่าจะมาจากในวันเดียวกับที่ลงนามลาออก นายวีริศได้ลงนามในหนังสืออนุมัติให้ฟ้องเพิกถอนหรือขับไล่ผู้ยึดถือครอบครองที่ดินเลขที่ 3466 และเลขที่ 8564 บริเวณแยกเขากระโดง ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติ และเป็นที่ดิน 2 แปลงที่มีชื่อคนในตระกูลใหญ่แห่ง “เมืองอันน่ารื่นรมย์”ถือครอง
นายวัส ระบุว่า ตนมีข้อสังเกตดังนี้
1.ในแง่ข้อกฎหมาย นับว่าเป็นการลาออกที่ฉลาดและปลอดภัยจากการถูกดำเนินคดีอาญาในอนาคตฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ไม่ดำเนินการเรียกที่ดินของแผ่นดินคืนมาตามคำวินิจฉัยขององค์กรอิสระ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) และองค์กรตุลาการ (ศาลปกครองและศาลยุติธรรม)
2. ที่แปลกใจคือบางคนในอดีต “ลงเรือแป๊ะ”แล้วเมื่อไม่ตามใจแป๊ะ ก็ขึ้นจากเรือ แต่ครั้งครั้งนี้กลับมา “พายเรือให้แป๊ะนั่ง”และผิดหวังกับนักการเมืองอายุน้อยที่ “ท่าดีแต่ทีเหลว” ย้ายค่ายไปลงเรือแป๊ะหน้าตาเฉย
3. ที่ไม่แปลกใจและไม่ผิดหวังคือ ค่ายที่ “อุ้มแป๊ะมาพายเรือ” โดยตนไม่ยอมลงเรือด้วย
เพราะไม่เคยหวังอะไรกับค่ายนี้มาก่อน