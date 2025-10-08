อนุทิน-บิ๊กต่าย แถลงผลปฏิบัติการ ล้างบางเครือข่ายยาเสพติด เชื่อมีจนท.รัฐเอื้อประโยชน์แต่น้อย

“อนุทิน” พร้อม ”บิ๊กต่าย“ แถลงผลปฏิบัติการ ยุทธการล้างบางเครือข่ายยาเสพติดข้ามภาคจับกุม 4 คดีสำคัญ รับ ส่วนน้อยเจ้าหน้าที่รัฐเอื้อประโยชน์ แต่มั่นใจ ไม่ยอมให้เกิดขึ้น ลั่น “ก็ลองดู ไม่สำราญแน่ และไม่นอนมาแน่”
เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 8 ตุลาคม ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย พร้อมด้วยพล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธธรรม พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ต.อ.สุริยา สิ่งหกมล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงยุทธการล้างบางเครือข่ายยาเสพติดข้ามภาค
สืบเนื่องจากระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม ที่ผ่านมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เร่งปฏิบัติการกวาดล้างครั้งใหญ่สามารถทำลายเครือข่ายยาเสพติดสำคัญ 4 คดี ผู้ต้องหา 10 ราย พร้อมของกลางยาบ้า 15.78 ล้านเม็ด ไอซ์ 235 กิโลกรัม และอายัดทรัพย์สินจากขบวนการค้ายาเสพติดได้หลายรายการ โดยนายกฯ ได้ทำการตรวจสอบยาเสพติด ของกลางที่จับกุมมาได้ ทั้งยาบ้า และไอซ์ ก่อนจะรับฟังรายงานจากผู้ปฏิบัติงาน
นายอนุทิน กล่าวว่า นโยบายปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติทุกรัฐบาล มอบนโยบายปฏิบัติให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้บูรณาการทำงานร่วมกันตลอด จึงมีการแถลงจับกุมยึดผู้ครองยาเสพติดเป็นประจำ ไม่ถึงสัปดาห์ก็มาแถลงที่นี่เป็นครั้งที่ 2 และได้รับรายงานจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตลอดเวลา ขณะที่รายงานก็สามารถจับกุมได้อีก 1 ล็อตใหญ่ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ละเลยหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จะเป็นศัตรูกับผู้ค้ายาเสพติดในทุกรูปแบบ ต้องการแสดงให้ผู้ที่ฝักใฝ่อย่าไปเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด ย้ำว่ามีโทษรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นพวกค้า ผู้ครอบครอง หรือผู้ขนส่ง มีโทษเท่ากันหมด และตั้งใจจะกลับไปใช้นโยบายหนึ่งเม็ดเหมือนเดิม เพื่อมีประสิทธิภาพสูงสุดในการปราบปรามยาเสพติดให้สิ้นซากไป
เมื่อถามถึงกรณีที่ยาเสพติดยังแพร่กระจายอยู่ในชุมชนโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเอื้ออยู่ด้วยนั้น นายอนุทิน มั่นใจว่าเป็นการกล่าวหา และมีส่วนจริงอยู่บ้าง แต่ขอให้ประชาชนให้ความเชื่อมั่นกับบุคคลเหล่านี้ ไม่ว่าจะมีการหยิบยื่นผลประโยชน์ใดๆ ก็ตาม พวกเราจะไม่ยอมให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้น การลงไประดับชุมชน ตำบล หมู่บ้านไม่ใช่สั่งการลงไปเฉยๆ ตอนนี้มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด และจะมีการติดตาม เรื่องที่ใครจะคิดว่ามีความมักง่าย หรือเอื้อประโยชน์ต่อผู้ค้ายาเสพติด “ก็ลองดู ไม่สำราญ และไม่นอนมาแน่”