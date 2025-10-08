นายกฯ มอง ทรัมป์ เสนอเป็นตัวกลางยุติขัดแย้งไทย-เขมร ชี้ คู่กรณีต้องปฏิบัติตามข้อตกลงกันไว้ก่อน

“นายกฯ” มอง “ทรัมป์” เสนอเป็นตัวกลางยุติขัดแย้งไทย-เขมร หากคนไกลโน้มน้าวทำตามข้อตกลงได้ “ไทย” พร้อมขึ้นโต๊ะเจรจา ย้ำ ไม่เกี่ยว “กัมพูชา” เสนอชื่อชิงโนเบล ลั่น ไม่ยอมแน่นอน มีแผนรับมือแล้ว หากเดดไลน์ 10 ต.ค.ไทยถูกรุกราน
เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 8 ตุลาคม ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีการเปิดเผยจากสื่อต่างประเทศ ว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เสนอเป็นตัวกลางในการลงนามสันติภาพระหว่างไทย – กัมพูชา ว่า คนที่เข้ามาเป็นตัวกลางถือว่ามีเจตนาที่ดี แต่คู่สัญญาก็ต้องปฏิบัติตามข้อสัญญาที่ได้ทำข้อตกลงกันไว้ ซึ่งประเทศไทยเป็นฝ่ายที่ถูกรุกราน และถูกกระทำก่อน ซึ่งไทยได้พูดออกไปชัดเจนแล้ว หากจะมีการเจรจาต้องปฏิบัติตามข้อตกลงพื้นฐาน คือ การถอนกำลัง และอาวุธ การจัดการบุคคลที่มารุกรานประเทศไทย ให้ออกนอกเขตอธิปไตยของประเทศ และเก็บกู้สิ่งที่เป็นอันตรายต่อประเทศไทยออกจากพื้นที่
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า หากปฏิบัติตามข้อตกลงทั้งหมดประเทศไทยก็พร้อมที่จะเจรจา เพราะบ้านเราติดกัน ส่วนคนกลางอยู่ไกลคนละทวีป แต่หากสามารถโน้มน้าวให้ประเทศกัมพูชาปฏิบัติตามข้อตกลงเหล่านี้ได้ และเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทย และทำให้ประเทศไทยมั่นใจว่าจะไม่ถูกรุกราน ประเทศไทยจึงจะเริ่มเจรจาต่อไป
ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า ก่อนหน้านี้ประเทศกัมพูชาเสนอรางวัลโนเบลให้กับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจะเป็นข้อได้เปรียบ และแฝงประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนสนใจเฉพาะประโยชน์ของประเทศไทย เรื่องอื่นใครจะได้รางวัลหรืออะไรก็แล้วแต่ หากปรากฏเป็นข่าวหรือรับรู้เราก็ยินดีปรีดาด้วย แต่สิ่งเรานั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยว่าจะต้องทำสิ่งนี้หรือทำสิ่งนี้ ย้ำว่า ไม่มีแน่นอน
ส่วนที่มีข้อกังวลว่าในวันที่ 10 ตุลาคม นี้ ประเทศกัมพูชาจะมีการขนคนเข้ามาเติมในพื้นที่ชายแดน จ.สระแก้ว เพิ่มเติมในพื้นที่ นายอนุทิน ย้ำว่า เรามีกฎหมาย และยังมีการประชุมเตรียมแผนรับมือไว้แล้ว หากประเทศกัมพูชามีการรุกล้ำธิปไตยของประเทศไทย แต่ไม่ต้องไปกำหนดวัน ประเทศไทยไม่มีวันยอมขอตอบสั้นๆ แบบนี้