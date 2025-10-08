เกรียง โผล่โรงแรมพูลแมน สะพัด ขนก๊วนส.ส.อุบล เพื่อไทย ย้ายเข้าภูมิใจไทย

ผงะ “เกรียง กัลป์ตินันท์“ โผล่พูลแมน คาด ขนสส.อุบลฯ ไหลข้ามค่าย เข้าพรรคน้ำเงิน
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงบ่ายที่ผ่านมา นายเกรียง กัลป์ตินันท์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐบาลนายเศรษฐา ทสีสิน ได้มาปรากฏตัว บริเวณด้านหน้าล็อบบี้ โรงแรมพลูแมน ซึ่งคาดว่า ได้มาพบกับแกนนำ คนสำคัญของพรรคพรรคภูมิใจไทย เพื่อหารือถึงการย้ายเข้าสังกัดในการเลือกตั้งสมัยหน้า
โดยจังหวัดอุบลราชธานี ขณะนี้มีทั้งหมด 11 เขตเลือกตั้ง โดยคาดว่า การปรากฏตัวของนายเกรียงครั้งนี้ น่าจะขนลูกทีม อบจ. และ ส.ส.ในสังกัด มาร่วมงานกับค่ายน้ำเงินในอนาคตอันใกล้นี้
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานสัมนาใหญ่เศรษฐกิจไทย ประจำปี 2568 “เมื่อโลกเปลี่ยน..ประเทศไทยไปทางไหน?” และกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “Reset โครงสร้างประเทศ Recover เศรษฐกิจไทย” ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์ ถนนรางน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ข้างกับโรงแรมพลูแมน ที่นายเกรียง มาปรากฏตัว