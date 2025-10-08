กอ.รมน. ประณามกลุ่มก่อเหตุ สร้างสถานการณ์ชายแดนใต้ ลั่น ใครช่วยเหลือ มีความผิดอาญา คุก 2 ปี ปรับ 4 หมื่น
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พล.ต.ธรรมนูญ ไมสนธิ์ โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กล่าวถึงกรณีที่เกิดเหตุคนร้ายก่อกวนสร้างสถานการณ์ในหลายพื้นที่ของ จ.ยะลา จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส โดยมีการลอบวางระเบิด เผาทำลายกล้องวงจรปิด และลอบวางเพลิงรถตู้โดยสาร ซึ่งเป็นการกระทำที่มุ่งสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนและบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ว่า ภายหลังเกิดเหตุ พล.ท.นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (ผอ.รมน.ภ.4 สน.) ได้สั่งการให้หน่วยกำลังในพื้นที่
ทั้งฝ่ายพลเรือน ตำรวจ และทหาร เข้าดำเนินการควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เร่งเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน และติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก
พล.ต.ธรรมนูญกล่าวว่า จากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ไม่หวังดีเพียงบางกลุ่ม ที่พยายามสร้างความแตกแยกในสังคม และทำลายระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนสังคมพหุวัฒนธรรมอันสงบสุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการจัดกิจกรรม ประเพณีชักพระ ซึ่งเป็นงานสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน ที่มีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและความสามัคคีในสังคม
“กอ.รมน. ขอประณามการกระทำอันไร้มนุษยธรรม ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน พร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมกันสอดส่องดูแล หากพบเห็นบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัย สามารถแจ้งข้อมูลผ่าน สายด่วน กอ.รมน. โทร. 1341 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง” โฆษกกอ.รมน. กล่าว
พล.ต.ธรรมนูญ กล่าวอีกว่า กอ.รมน. ขอเตือนถึงผู้ให้การสนับสนุนผู้ก่อเหตุรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นการให้ที่พักพิง จัดหาเสบียง หรือช่วยเหลือในทางใดทางหนึ่ง ถือว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 189 มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ กอ.รมน. ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและความมุ่งมั่น เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มขีดความสามารถ