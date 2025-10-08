ช่อ งัดดิจิทัลฟุตพริ้นท์ โต้เท้งฝ่ายค้ำ ยันตอนสมัยอิ๊งค์ ก็พูดแบบนี้ ปมลงพื้นที่น้ำท่วม

“ช่อ” งัดหลักฐานโชว์คนวิจารณ์ “เท้ง” เป็นฝ่ายค้ำ ย้ำ ตอนสมัย “แพทองธาร” ก็ให้สัมภาษณ์แบบนี้
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2568 น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกคณะก้าวหน้า โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ว่า วันนี้สื่อถามคุณเท้งว่า คิดอย่างไรที่นายกฯอนุทินไปวันเกิดคุณเนวิน แทนที่จะไปลงพื้นที่น้ำท่วม คุณเท้งตอบว่า นายกฯคงไปทุกพื้นที่ไม่ได้ สำคัญคือต้องสั่งการแก้ปัญหาเป็นระบบและทันท่วงที
สื่อหลายสำนักนำไปพาดหัว ผู้คนวิจารณ์ว่าพรรคฝ่ายค้ำ แก้ต่างให้อนุทิน ถ้าเป็นแพทองธารคงด่าเละไปแล้วแต่จากดิจิทัลฟุตพรินท์ พบว่า คุณเท้งพูดเหมือนกันทั้งนายกฯอิ๊ง และนายกฯหนู
นายกฯไปทุกพื้นที่ไม่ได้ แต่สำคัญคือรับฟังปัญหาทั่วถึง สั่งการแก้ไขอย่างเป็นระบบ การพูดว่า “ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณอนุทิน” มองแบบเซียนการเมืองคงประเมินว่าเสียท่า ไร้เดียงสา ไม่น่าพูดให้เสียคะแนน
แต่นี่คือสิ่งที่เรียกว่า consistency และ integrity ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญในการทำงานการเมืองแบบตรงไปตรงมา