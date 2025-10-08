ป.ป.ช. เผย ‘พีระพันธุ์’ แจงคดีถุงยังชีพแล้ว ยัน ใช้เวลาสรุปคดีไม่นาน

ป.ป.ช. เผย ‘พีระพันธุ์’ แจงข้อกล่าวหา คดีถุงยังชีพแล้ว ยัน ใช้เวลาสรุปคดีไม่นาน
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายสุรพงษ์ อินทรถาวร รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ป.ป.ช. แถลงความคืบหน้ากรณีการไต่สวน นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน ในกรณีการแจกจ่ายถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยมีการปิดรูปตนเองลงบนถุงยังชีพดังกล่าวว่า
ปัจจุบันคณะกรรมการไต่สวนได้มีการแจ้งข้อกล่าวหานายพีระพันธุ์แล้วทางไปรษณีย์ โดยนายพีระพันธุ์ได้รับทราบข้อกล่าวหา และได้มีการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหากลับมายังคณะกรรมการไต่สวนแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาดังกล่าว ซึ่งการดำเนินการคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานนักในการพิจารณาสรุปสำนวนคดี
ทั้งนี้ การดำเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นการดำเนินกระบวนการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด และพิจารณาตามพยานหลักฐาน โดยมิได้กระทำเพื่อประโยชน์ของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด