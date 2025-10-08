มติป.ป.ช. ฟัน 2 อดีตอธิบดีใหญ่ กระทรวงท่องเที่ยวฯ ทุจริตซื้อเครื่องออกกำลังกาย

ป.ป.ช. ชี้มูล 2 อดีตอธิบดี ก.ท่องเที่ยวฯ ทุจริตจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย ล็อคสเปกเอกชน-ซื้อแพง
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2568 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายสุรพงษ์ อินทรถาวร รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ป.ป.ช. แถลงว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด นายสุพล ศรีพันธุ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กับพวก ทุจริตในการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยการจัดหาอุปกรณ์เครื่องเล่นนันทนาการและออกกำลังกาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำนวน 4 โครงการ วงเงิน 286,073,000 บาท โดยจากการไต่สวนพบว่า มีการจัดหาอุปกรณ์เครื่องเล่นนันทนาการและออกกำลังกายจำนวน 8 ล้านบาท ตามที่สำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเสนอมา ทั้งที่จังหวัดและสถานที่ติดตั้งไม่ได้มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนเครื่องเล่นดังกล่าว ตลอดจนมีการกำหนดคุณลักษณะเครื่องเล่นนันทนาการและออกกำลังกายให้ตรงกับคุณลักษณะของบริษัท ยูไนเต็ด สปอร์ต ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด และเอกชนที่เกี่ยวข้อง เป็นการกีดกันไม่ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทดังกล่าว รวมถึงราคาที่จัดซื้อเครื่องเล่นแพงกว่าท้องตลาดหลายเท่าตัว โดยนายสุพลมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157 ส่วนบริษัท ยูไนเต็ดฯมีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิด
นายสุรพงษ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช.ยังชี้มูลความผิดนางแสงจันทร์ วรสุมันต์ อดีตอธิบดีกรมพลศึกษา กับพวก ในการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยการจัดหาอุปกรณ์เครื่องเล่นนันทนาการและออกกำลังกาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และ2557 จำนวน 2 สัญญา วงเงิน 29.7 ล้านบาท และ 34.6 ล้านบาท โดยไม่ได้มีการสำรวจความต้องการของหน่วยงานในพื้นที่ที่จะได้รับมอบครุภัณฑ์ดังกล่าว และมีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเอื้อประโยชน์ให้บริษัท ไทยเวิร์คฟิตเนส จำกัด เป็นผู้ได้สัญญากับกรมพลศึกษาทั้ง 2 สัญญา และจัดซื้อในราคาแพงกว่าท้องตลาด โดยนางแสงจันทร์มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157 ส่วนบริษัท ไทยเวิร์คฟิตเนสฯ มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิด
