44 ส.ส.ก้าวไกล ระทึก ป.ป.ช.จ่อไล่พิจารณารายคน ยันไม่เกินธ.ค.นี้เสร็จ โต้โยงใกล้เลือกตั้ง  

ป.ป.ช.เผย คดี 44 ส.ส.ก้าวไกล เสร็จ ธ.ค.นี้ ตั้งคณะไต่สวน ไล่ดูพฤติการณ์เรียงคน แบ่ง 2 ส่วน ‘คนเริ่ม-คนลงลายมือชื่อ’ ปัด ไม่เกี่ยวใกล้เลือกตั้ง
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2568 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายสุรพงษ์ อินทรถาวร รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการไต่สวน คดีกล่าวหา 44 อดีต ส.ส.พรรคก้าวไกล กรณีร่วมกันเสนอและร่วมกันลงชื่อในร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ว่า คดีนี้เรามีการแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้ว แต่ตัวผู้ถูกกล่าวหามีจำนวนหลายราย หลังจากดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาไปนั้น มีผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาไปแล้วเช่นกัน โดยเราเปิดโอกาสใหมาชี้แจงเต็มที่ มีกรอบระยะเวลา 15 วัน บางท่านขอขยายระยะเวลา นำส่งพยานหลักฐานเพิ่มเติมในการชี้แจง แต่ทั้งหมดยังอยู่ในกรอบระยะเวลาการชี้แจง
นายสุรพงษ์กล่าวอีกว่า หลังจากนี้องค์คณะไต่สวน จะมีการพิจารณาพยานหลักฐานทั้งหมด เพื่อสรุปสำนวนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยไม่มีความจำเป็นต้องไต่สวนเพิ่มเติมอีก คาดว่าจะใช้เวลาอีกไม่นาน แต่ถ้ามีเหตุต้องใช้เวลานานออกไป อาจต้องชี้แจงทำความเข้าใจว่า ป.ป.ช.ไม่ได้อยู่เฉยในเรื่องนี้ เพราะสิทธิในการต่อสู้คดี ใช้สิทธิชี้แจง เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองได้ เป็นไปตามกฎหมาย
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.กล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ดีการพิสูจน์พยานหลักฐานต่างๆ จากการแก้ข้อกล่าวหานั้น องค์คณะไต่สวนและคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะพิจารณาทีละราย จะไม่มีการพิจารณาแบบเหมารวม เพราะแต่ละคนที่ลงลายมือชื่อ ข้อเท็จจริงแตกต่างกัน กล่าวคือเวลาเสนอร่างกฎหมายนั้น จะมีผู้ริเริ่ม กับผู้ที่ร่วมลงลายมือชื่อเพื่อเสนอ การกระทำของแต่ละคนจึงแตกต่างกันในข้อกฎหมาย และลักษณะการกระทำ
“ยืนยันว่าการทำงานของ ป.ป.ช.อยู่บนพื้นฐานของความเป็นกลาง ไม่ได้ฝักใฝ่ฝ่ายใด ไม่ได้ดูไทม์ไลน์การเลือกตั้ง แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในการพิสูจน์ความผิด โดยคาดว่าจะมีการพิจารณาคดีนี้รายคนเริ่มตั้งแต่กลางเดือน ต.ค.นี้ จากนั้นคาดว่าเร็วสุดคือเสร็จภายใน พ.ย. อย่างช้าไม่น่าจะเกิด ธ.ค.2568 ก่อนการเลือกตั้ง ยืนยันว่าไม่ได้มุ่งทางการเมือง” นายสุรพงษ์กล่าว