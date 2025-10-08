ทอ. แจงซื้อระบบแอนตี้โดรน 997 ล้าน โปร่งใส ยกสถานการณ์ชายแดน รบ.จึงอนุมัติงบกลาง

ทอ. แจง จัดซื้อระบบป้องกันอากาศยานไร้คนขับ (Anti-Drone System) ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ลั่น เพื่อประโยชน์ของชาติเป็นหลัก
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ที่กองทัพอากาศ พล.อ.ท.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า กองทัพอากาศขอชี้แจงให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ทราบถึงโครงการจัดซื้อระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (Anti-Drone System) จำนวน 2 โครงการ รวม 13 ระบบ มูลค่า 997.93 ล้านบาท เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถการต่อต้านอากาศยานไร้คนขับของประเทศ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
จากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนระหว่างไทย-กัมพูชา ได้มีการตรวจพบการใช้งานอากาศยานไร้คนขับในการรุกล้ำอธิปไตยของไทย ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รัฐบาลจึงได้อนุมัติงบกลางเป็นกรณีพิเศษในสภาวะไม่ปกติ ให้กองทัพอากาศเสริมสร้างขีดความสามารถการต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ
อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยความเร่งด่วนของกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ กองทัพอากาศจึงขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และในห้วงเวลาเดียวกัน ได้เชิญชวนผู้ประกอบการที่มีความชำนาญให้นำเสนอระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ เพื่อประกอบการพิจารณาในการดำเนินการจัดหา โดยกองทัพอากาศได้แต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการระบบอากาศยานไร้คนขับ (UAS) และระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (CUAS) เพื่อทดสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ ตามสถานการณ์จำลองที่กองทัพอากาศกำหนด
เมื่อพิจารณาผลการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพ ประกอบกับแนวคิดการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาระบบในระยะยาว จึงนำไปสู่การขอราคากลางและการออกหนังสือเชิญชวนบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ในการเสนอระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ ให้กองทัพอากาศพิจารณาในการยกระดับขีดความสามารถการต่อต้านอากาศยานไร้คนขับของประเทศ
ทั้งนี้ ตลอดห้วงระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดสถานการณ์ความขัดแย้ง กองทัพอากาศและหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง ได้บูรณาการความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อรองรับภัยคุกคามที่เกิดจากอากาศยานไร้คนขับ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติอย่างต่อเนื่องโดยตลอด เช่น การควบคุมและจำกัดห้วงเวลาการบินของอากาศยานไร้คนขับ การบูรณาการการตรวจจับและเฝ้าระวังอากาศยานไร้คนขับร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ การสร้างการรับรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนถึงอันตรายของอากาศยานไร้คนขับ การแบ่งมอบพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ของเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการป้องกันเป้าหมายที่มีคุณค่าสูง และการซักซ้อมการปฏิบัติในการป้องกันที่ตั้งและเป้าหมายที่มีคุณค่าสูงจากการโจมตีของอากาศยานไร้คนขับ เป็นต้น
กองทัพอากาศขอให้ความเชื่อมั่นว่า จะดำเนินการพัฒนาขีดความสามารถการต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ ให้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมรองรับภัยคุกคามจากอากาศยานไร้คนขับในปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะใช้เงินงบประมาณที่ได้รับอย่างโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล และเกิดความคุ้มค่าสูงสุด