ศุภณัฐ ชี้ 6 เดือนแผ่นดินไหว คน 80% ยังไม่ได้เงินเยียวยา ซัดระบบราชการ ต้นตอทำอืด

ศุภณัฐ เผย แผ่นดินไหวผ่านมา 6 เดือน แต่คน 80% ยังไม่ได้เงินค่าซ่อมบ้าน
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ ส.ส.กทม. เขต 9 พรรคประชาชน (ปชน.) โพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความ ดังนี้
6 เดือน แผ่นดินไหว แต่คนกว่า 80% ยังไม่ได้เงินค่าซ่อมบ้าน
จากเหตุแผ่นดินไหว เมื่อ 28 มีนาคม 2568 ที่มีบ้าน-คอนโด ในกทม.เสียหายจำนวนมาก และยื่นขอเงินช่วยเหลือค่าซ่อมบ้านไป โดยแบ่งเป็น ยื่นขอเงิน 45,762 เคส ไม่เข้าเกณฑ์ 1,730 เคส
มีสิทธิได้รับเงิน 44,032 เคส (100%)
- ได้รับอนุมัติเงิน 8,644 เคส (19.6%)
- ยังไม่ได้อนุมัติเงิน 35,388 เคส (80.4%)
*คาดว่า ยอดเงินที่ยังรอ มีมูลค่ากว่า 70 ล้านบาท
แต่ผ่านมา 6 เดือน คนจำนวนมากก็ยังไม่ได้รับเงิน เรียกว่า #รอแล้ว #รออยู่ #รอต่อ แบบไม่รู้อนาคต
โดยหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ยังไม่อนุมัติเงิน คือ ปัญหางานด้านเอกสาร และนี่คือ ปัญหา “red tape” ในระบบราชการไทยที่ถ่วงระบบเศรษฐกิจ การกำหนดขั้นตอนมากมาย, ขอเอกสารเกินจำเป็น, จัดตั้งหลายหน่วยงานมาตรวจสอบ แต่นำมาใช้กับเรื่องหยุมหยิมจนล่าช้าไปหมด
กลับกันทุกปีหน่วยงานจะของบพัฒนาระบบใหม่ ผลิตเว็บ ผลิตแอพพ์ ทำ data center แต่สุดท้ายก็ทำงานแบบ analog ใช้ระบบเอกสารเหมือนเดิม ส่วนคนที่ได้เงินแล้ว เฉลี่ยได้แค่คนละ 2,000 บาท ไม่พอค่าเอกสาร ค่าน้ำมัน ค่าเสียเวลาด้วยซ้ำ
ทั้งนี้ ที่พวกเราเคยเรียกร้องการเพิ่มเงินช่วยเหลือค่าที่อยู่อาศัยเสียหาย ซึ่งทางกระทรวงการคลังก็รับลูกและยอมแก้ระเบียบเตรียมปรับจาก 49,500 เป็น 80,000 บาท แต่จนแล้วจนรอด รมต.คลังก็ยังไม่รีบเซ็นอนุมัติ
และการที่ระเบียบออกช้า ก็จะเสี่ยงกับพี่น้องที่ชายแดน กรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันและบ้านเรือนเสียหาย ถ้าระเบียบเก่ายังบังคับใช้ ก็จะได้เงินน้อยมาก ๆ ครับ